Krytyka wobec Zhonga nasiliła się po niedawnej śmierci Zonga Qinghou, twórcy firmy Wahaha i największego rywala Zhonga na rynku wód i napojów. Internauci zaczęli porównywać Zhonga do zmarłego biznesmena, podkreślając, że nie dorasta mu on do pięt. Zong był znany ze swoich skrajnie nacjonalistycznych poglądów.

Nawoływania nacjonalistów do bojkotu firmy Zhonga odniosły skutek. W chińskich mediach społecznościowych krążą filmiki, na których właściciele sklepów spożywczych zastępują wody marki Nongfu produktami marki Wahaha lub dokonują zwrotów lodówek na napoje, sygnowanych marką należącą do Zhonga.

Chiński miliarder był zmuszony ustosunkować się do krytyki, a także do przywoływania postaci zmarłego rywala biznesowego. „Pan Zong zdecydowanie nie chciałby tego widzieć. Wahaha i Nongfu Spring łączy jedno: tworzenie dobrych produktów dla ludzi” – stwierdził Zhong Shanshan w poście opublikowanym na chińskiej platformie WeChat.

Zhong Shanshan: kim jest najbogatszy Chińczyk?

Zhong Shanshan urodził się w 1954 roku w mieście Hangzhou na wschodnim wybrzeżu Chin. Swój biznes prowadzi od trzech dekad. Zaczynał od sprzedawania suplementów diety, jednak fortunę zbił na produkcji i dystrybucji wody butelkowanej. W ofercie koncernu Zhonga znajduje się też kilkanaście marek napojów bezalkoholowych na bazie soków, herbaty i kawy, a także marka ryżu.

Kampania przeciwko Zhongowi błyskawicznie odbiła się na wynikach finansowych jego firmy. Pod koniec lutego tego roku wartość akcji na giełdzie w Hong Kongu spadła o prawie pięć procent. Jak obliczają eksperci z CNN, firma straciła przez to trzy miliardy dolarów. Z kolei majątek Zhonga zmalał o dwa miliardy.

W obronie biznesmena stanęły chińskie media, kontrolowane przez rząd. Na łamach gazety „Zhejiang Daily” wypowiedział się Wei Jiang, były rektor Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w Zhejiang. Zauważa on, że w obliczu znacznego spowolnienia gospodarki Chin krytyka wobec krajowych firm jest wysoce niewskazana.