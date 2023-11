Nowa torebka Louis Vuitton za milion dolarów: to pomysł Pharrella Williamsa

Jak ujawniono latem, Louis Vuitton Millionaire Speedy – bo tak nazywa się model, o którym mowa – kosztuje milion dolarów. To, że torba pojawiła się już w ofercie słynnej marki luksusowej potwierdził w mediach społecznościowych między innymi koszykarz PJ Tucker, który w serwisie Instagram opublikował zrzut ekranu, na którym widać formularz zamówienia modelu. We wpisie gwiazdy Los Angeles Clippers widać między innymi etykietę z napisem: „wyłącznie do użytku wewnętrznego”.

Z opublikowanych przez sportowca w sieci zdjęć wywnioskować można, że Louis Vuitton Millionaire Speedy dostępna jest w sprzedaży na zamówienie. Bardziej luksusowa odsłona torby uszyta została ze skóry krokodyla, a standardowa – ze zwykłej. Dodatek dostępny ma być w pięciu odważnych wersjach kolorystycznych: żółtym, czerwony, zielonym, niebieskim orz brązowym. Pierwszy z modeli budzi największe emocje – żółtą torbę miał bowiem przy sobie sam Pharrell podczas ostatniego tygodnia mody w Paryżu. Skórzana, zewnętrzna część torby ozdobiona jest kultowym już monogramem Louis Vuitton. Jeszcze bardziej luksusowego charakteru nadają jej zaś dodatki – złote elementy czy diamentowe wisiorki.

Millionaire Speedy. Luksusowa torebka Louis Vuitton. Kto może ją kupić? nie dla każdego

Okazuje się, że nabycie Louis Vuitton Millionaire Speedy nie jest takie proste – nawet, jeśli pozwalają na to środki. By zakupić nowy model torby – i to nawet nie ten uszyty ze skóry krokodyla, lecz ze zwykłej – trzeba bowiem spełniać pewne warunki. Jakie? Według doniesień portalu highsnobiety.com, być między innymi "najwyższej klasy klientem Louis Vuitton".