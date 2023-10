Już za kilka dni poznamy zwycięzców międzynarodowego konkursu Frame Awards 2023, poświęconego szeroko pojętemu designowi. W kategorii „Witryny sklepowe” nominowano dzieło polskiej projektantki, Malwiny Rytych z pracowni Window Stories by Malwa. Mowa o witrynie butiku marki Hermès na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Witryna warszawskiego butiku Hermès w finale międzynarodowego konkursu

Metalowa konewka, którą trzyma pomarańczowa rękawiczka Hermèsa, a z której „wylewa się” apaszka tejże marki. Do tego uskrzydlone portmonetki, papierowe kwiaty, ptaki z włóczki – i porozkładane nonszalancko produkty Hermèsa. To wszystko i jeszcze więcej umieściła w witrynie sklepu francuskiej marki projektantka Malwina Rytych, założycielka pracowni Window Stories by Malwa.

Projekt pod tytułem „Zdziwienie” pojawił się w oknach sklepu Hermès wiosną 2023 roku i to właśnie ta pora roku stała się główną inspiracją dla projektantki. Utrzymany w estetyce realizmu magicznego projekt kipi wiosennymi kolorami za sprawą kwiatów z papierowej krepy, osadzonych na wydzierganych z włóczki, wijących się zielonych łodygach.