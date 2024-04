To jedna z najpopularniejszych niegdyś atrakcji turystycznych Nowego Jorku – a także jedna z najbardziej kontrowersyjnych. The Vessel, niezwykła konstrukcja projektu architekta Thomasa Heatherwicka, została otwarta w 2019 roku. Szybko okrzyknięto ją „schodami donikąd”, bo jest, w uproszczeniu mówiąc, gigantyczną klatką schodową.

Okazało się jednak, że obiekt był niebezpieczny dla zwiedzających. Po serii wypadków The Vessel zamknięto, jednak już niebawem „schody donikąd” ponownie otworzą się dla zwiedzających, tym razem z solidniejszymi zabezpieczeniami.

The Vessel: nowojorskie „schody donikąd”

Struktura o nazwie The Vessel (ang. „statek”) znajduje się w eleganckiej dzielnicy Hudson Yards na Mahnattanie. Efektowny obiekt przypominający wysokie naczynie szybko okrzyknięto jedną z ikon Nowego Jorku. Złośliwi zaczęli jednak nazywać obiekt „gigantyczną shawarmą”, zaś sam projektant The Vessel, architekt Thomas Heatherwick, porównywał go do wielkiego kosza na śmieci.

Niestety, równie szybko nietypowa konstrukcja okryła się złą sławą. Na The Vessel doszło do kilku wypadków śmiertelnych. W rezultacie w 2021 roku obiekt zamknięto na stałe.