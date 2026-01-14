Mówi się czasem, że w Krakowie sezon turystyczny trwa cały rok i mieszkańcy dawnej stolicy Polski przyznają zapewne, że jest w tym wiele prawdy. Można się spodziewać, że w tym roku turystów będzie jeszcze więcej, bo czołowy serwis podróżniczy Tripadvisor umieścił Kraków w gronie najlepszych i najciekawszych tegorocznych kierunków turystycznych na świecie, do tego w kilku kategoriach.

Tripadvisor: Kraków w czołówce rankingu z 2026 roku

Kraków wyrasta na jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie, co potwierdza jego obecność w aż trzech rankingach w ramach dorocznego konkursu Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Destinations. Co roku listy najpiękniejszych i najciekawszych miejsc na naszym globie w takich kategoriach jak „Kultura i historia”, „Jedzenie” czy „Podróże solo” ogłaszają twórcy Tripadvisora, najpopularniejszego na świecie portalu turystycznego.

Rankingi „najlepszych z najlepszych” powstają na podstawie zweryfikowanych ocen i recenzji użytkowników Tripadvisora, które pojawiły się na portalu w 2025 roku. Na listy te dostały się miejsca, które otrzymały największą liczbę najwyższych ocen. To mniej niż jeden procent z ośmiu milionów wszystkich lokalizacji, jakie można znaleźć na Tripadvisorze.

W gronie tegorocznych laureatów znalazło się 270 kierunków z 60 krajów całego globu. Kraków zgarnął laury w aż trzech kategoriach.