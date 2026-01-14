Reklama

Kraków może szykować się na najazd turystów. Dominacja w czołowym rankingu

Kraków co roku oblegają tłumy turystów. Być może w tym roku będą one jeszcze większe, a to dzięki najnowszej edycji konkursu Tripadvisora, w którym Kraków wyróżniono w kilku kategoriach.

Publikacja: 14.01.2026 12:13

Ranking Tripadvisora to wynik analizy ocen i recenzji użytkowników serwisu. W tym roku Kraków zgarnął laury w aż trzech kategoriach.

Foto: Jae Unsplash

Izabela Popko

Mówi się czasem, że w Krakowie sezon turystyczny trwa cały rok i mieszkańcy dawnej stolicy Polski przyznają zapewne, że jest w tym wiele prawdy. Można się spodziewać, że w tym roku turystów będzie jeszcze więcej, bo czołowy serwis podróżniczy Tripadvisor umieścił Kraków w gronie najlepszych i najciekawszych tegorocznych kierunków turystycznych na świecie, do tego w kilku kategoriach.

Tripadvisor: Kraków w czołówce rankingu z 2026 roku

Kraków wyrasta na jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie, co potwierdza jego obecność w aż trzech rankingach w ramach dorocznego konkursu Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Destinations. Co roku listy najpiękniejszych i najciekawszych miejsc na naszym globie w takich kategoriach jak „Kultura i historia”, „Jedzenie” czy „Podróże solo” ogłaszają twórcy Tripadvisora, najpopularniejszego na świecie portalu turystycznego.

Rankingi „najlepszych z najlepszych” powstają na podstawie zweryfikowanych ocen i recenzji użytkowników Tripadvisora, które pojawiły się na portalu w 2025 roku. Na listy te dostały się miejsca, które otrzymały największą liczbę najwyższych ocen. To mniej niż jeden procent z ośmiu milionów wszystkich lokalizacji, jakie można znaleźć na Tripadvisorze.

Czytaj więcej

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.
Restauracje
Restauracje z Warszawy i Wrocławia wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

W gronie tegorocznych laureatów znalazło się 270 kierunków z 60 krajów całego globu. Kraków zgarnął laury w aż trzech kategoriach.

Najważniejszą z nich jest kategoria „Top”, czyli rankingi 25 najlepszych kierunków turystycznych z podziałem na listę ogólnoświatową i listy regionalne. Analitycy Tripadvisora biorą w tym przypadku pod uwagę najszersze spektrum walorów poszczególnych miejsc.

Kraków zajął w europejskim rankingu 20. pozycję, na podium natomiast znalazły się Londyn, Paryż i Rzym. W rankingu globalnym najwyżej uplasowały się Bali, Londyn i Dubaj.

Nie ma chyba wielkiego zaskoczenia, że Kraków znalazł się również w globalnym rankingu „Kultura i historia”. Dawna stolica Polski uplasowała się na podium, zajmując trzecie miejsce – za Singapurem i Londynem – i wyprzedzając takie słynne miasta jak Paryż, Rzym, Kioto, Nowy Jork, Florencja czy Ateny.

Ranking Tripadvisora: Triumf Krakowa

Na podstawie opinii użytkowników Tripadvisora okazało się, że Kraków jest też jednym z najlepszych na świecie kierunków dla osób podróżujących samotnie. Na globalnej liście „Podróże solo” Kraków zajął 24. miejsce, wyprzedzając Pireus.

Na podium tego zestawienia znalazły się trzy europejskie stolice, w których z pewnością nikt nie może się nudzić. Są to: Dublin, Berlin oraz regularnie okupujący czołówki wielu innych rankingów – Londyn.

W konkursie Tripadvisora Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Destinations nie zabrakło też kategorii, w której znalazły się miejsca z całego globu, zyskujące coraz większą popularność wśród turystów. Na podium „trendujących” kierunków uplasowały się Madera, Tbilisi i Chicago.

Ani jedno miejsce z Europy nie dostało się natomiast na podium ogólnoświatowej listy najlepszych kierunków dla nowożeńców. W kategorii „Miesiąc miodowy” liderami okazały się Bali, Mauritius i Malediwy.

A gdzie zjemy najlepiej? W europejskim rankingu podium okupują Londyn, Rzym i Paryż. Podobnie wygląda globalne podium: czołowymi kulinarnymi stolicami świata okazały się Londyn, Dubaj i Rzym.

Źródło: rp.pl

