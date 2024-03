U Japończyków przepracował trzy lata, aby w 2008 rozstać się z japońskim koncernem. W tym samym roku przeszedł do Tesli, do której osobiście zrekrutował go Elon Musk, będący po wrażeniem jego innowacyjnego podejścia von Holzhausena do projektowania aut.

Dziesięć lat później, mając już na koncie projekty Modelu S, Roadstera, Modelu X, Modelu 3 i Tesli Semi von Holzhausen cieszył się już w branży motoryzacyjnej reputacją niekwestionowanego wizjonera i innowatora. To właśnie wtedy, w 2018 roku, redakcja magazynu „Fast Company”, poświęconego biznesowi, nowym technologiom i designowi, przyznała mu tytuł najbardziej kreatywnej osoby na świecie.

Dzisiaj Franz von Holzhausen zarządza zespołem ok. 300 projektantów pracujących w dawnym hangarze lotniczym w Hawthorne, na terenie kompleksu należącego do SpaceX, innej firmy Muska.

„Moim zadaniem jest przekucie kilku zdawkowych słów w coś konkretnego” – powiedział von Holzhausen w rozmowie z „Wall Street Journal” o swojej roli i relacji z Elonem Muskiem. W Tesli jest już od 15 lat. Udało mu się znaleźć wspólny język z Elonem Muskiem, co można uznać za spore osiągnięcie, bo Tesla znana jest z tego, że pracownicy dość często odchodzą z tej firmy – nie wytrzymują tempa pracy, kultury korporacyjnej albo stylu zarządzania.

„Wall Street Journal” opisuje von Holzhausena jako osobę zdecydowaną, trudną do wyprowadzenia z równowagi i otwartą na nowe pomysły. To, jak sugeruje autorka tekstu, pomogło mu w zbudowaniu dobrej relacji z Elonem Muskiem. „Nie lubię przegrywać” – powiedział von Holzhausen w rozmowie z „Fortune”.