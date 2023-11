Przemiana Jeffa Bezosa: miliarder zmienił wizerunek. Sesja w „Vogue'u” i bicepsy

Wkrótce zaczął spotykać się z Lauren Sánchez, która, oprócz tego, że jest gwiazdą mediów w USA, prowadzi również firmę z branży lotniczej, ma też licencję pilota. Wydaje się, że to właśnie ona wpłynęła na diametralną zmianę wizerunku swojego przyszłego męża.

Kolejny przełom nastąpił w 2021 roku. Bezos odszedł wtedy ze stanowiska prezesa Amazona, przekazując stery w firmie Andy’emu Jassy’emu. Wydarzenie to było prawdopodobnie jeszcze jednym przyczynkiem do tego, aby wprowadzić do swojego życia nieco oddechu i odciąć się od reputacji tyleż nudnawego, co niezbyt lubianego przedsiębiorcy.

Jeff Bezos nie jest już skrytym miliarderem, ale cieszącym się życiem człowiekiem sukcesu. Chętnie publikuje prywatne zdjęcia, spędzając czas na swoim nowym luksusowym superjachcie „Koru”, którego nazwa w języku Maorysów oznacza „nowy początek” – i na tle zmian, jakie nastąpiły w życiu biznesmena, z pewnością nie jest przypadkowa.