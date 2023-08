Maciej Musiałowski spełnił marzenie o posiadaniu zamku. Teraz czas na festiwal

Ale tym, co pochłania go teraz bez reszty, jest zamek. „Całe życie marzyłem o tym, żeby mieszkać w zamku, mieć konie, chodzić w lnianych koszulach, uprawiać ogród, hodować róże. Odkąd moja kariera zaczęła się rozwijać, obserwowałem rynek zabytkowych nieruchomości. Kiedy przyjechałem do Domanic na Dolnym Śląsku, przeszedłem przez mostek i wiedziałem, że to jest to. Ale byłem też przerażony – cały obiekt jest o wiele większy, niż sobie wyobrażałem. Zadzwoniłem do przyjaciela do Nowego Jorku i powiedziałem: »Nie wiem, jak to ogarnę, ale ogarnę«. W ubiegłym roku sprzedałem wszystko, co miałem, i pomyślałem: »Teraz albo nigdy«”.

Festiwalowi, który tworzę przyświeca idea wskakiwania w świat sztuki na przysłowiową główkę. Poprzez tę niecodzienną formułę festiwalu chciałbym dać ludziom, którzy kochają sztukę i chcą tworzyć, mimo, że na przykład na co dzień zajmują się całkowicie czymś innymi, szansę i przestrzeń do wyrażania siebie, do tworzenia”. Maciej Musiałowski

„Mój ojciec mieszka w Norwegii, mama dzieli swoje życie pomiędzy Polskę a Maroko. Taki tradycyjny dom, rodzaj sielanki, którą mieliśmy – dom z fortepianem, z końmi – to wszystko prysło, gdy byłem nastolatkiem – wspomina. – Teraz jako dorosły człowiek buduję własny, za który odpowiadam i który jest spełnieniem moich marzeń. To miejsce daje mi poczucie celu w życiu. Kiedyś zamieszkają w nim moje dzieci, a póki ich nie mam, chcę spędzać tam czas z przyjaciół- mi i z artystami podobnymi do mnie – ludźmi może i czasem nadwrażliwymi, którzy potrzebują trochę innego traktowania i przestrzeni twórczej, żeby rozkwitnąć. Nie wyobrażam sobie, żeby to miejsce stało puste. Zamki potrzebują artystów, a artyści zamków”.

Zamek Domanice: tu odbędzie się Festiwal Sztuk Zjednoczonych

Plan jest taki, by uruchomić w zamku w Domanicach konserwatorium. Absolwenci różnych szkół artystycznych z całego świata będą tam przyjeżdżać, żeby tworzyć, wymieniać się pomysłami, prezentować swoje prace i poznawać ludzi, którzy inwestują w sztukę i mogą się stać jej mecenasami. „Tworzę miejsca, w których sam chciałbym spędzać czas albo których deficyt czułem za życia – mówi aktor. – Chcę wypełniać zamek muzyką, tańcem i śpiewem, ale też dzielić się w nim polską tradycją. We wnętrzu będzie galeria, mały teatr i restauracja”.

Zamek w Domanicach. W_SRODKU Paulina Dzikowska, Michał Szczepański

W przyszłości chciałby otworzyć w zamku szkołę z internatem, o jakiej marzył w dzieciństwie. Taką, w której szanuje się uczniów i pomaga im odkryć ich talenty. Chciałby, żeby połowa dzieciaków pochodziła z domów dziecka lub z biednych rodzin, a druga połowa z rodzin, które będą w stanie zapłacić czesne. Na terenie ma powstać w pełni biodynamiczna farma z własną elektrownią wodną.