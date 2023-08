Rozdaje domy, leczy ludzi. MrBeast, youtuber nr 1 na świecie, został filantropem

Dzięki temu doszło do kolejnego przełomu – Donaldson przestał być kojarzony jedynie przez widzów Youtube'a, stał się gwiazdą. O jego akcji poinformowały największe media w USA, kraj żył tym tematem przez wiele dni. Charytatywna inicjatywa Donaldsona w kraju, w którym wielu osób nie stać na skomplikowane zabiegi, wywołała mnóstwo komentarzy, także krytycznych w stosunku do Donaldsona.

To nie jedyna akcja charytatywna MrBeasta, choć niewątpliwie najgłośniejsza. Były też inne – wcześniej Donaldson kupił mieszkanie osobie bezdomnej, rozdal prezenty gwiazdkowe dziesięciu tysiącom dzieci z ubogich rodzin czy zlecił zasadzenie 20 tysięcy drzew. W 2022 roku przekazał trzy miliony dolarów na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

Kim jest Jimmy Donaldson? Albo raczej – kim chciałby być? Każde jego przedsięwzięcie to okazja do tego, by nakręcić film, który następnie trafia na Youtube'ie. Takie działanie rodzi krytykę – chodzi o pomaganie czy raczej promocję swojej osoby kosztem ludzi w potrzebie? Czy w akcjach Donaldsona ważna jest pomoc innym czy oglądalność? Czy obdarowani nie są przypadkiem upokarzani przed kamerą dla pieniędzy? W filmach Donaldsona nie ma wprawdzie przemocy, jest za dużo śmiechu i zabawy, ale czy nie jest to rozrywka czyimś kosztem?

Takie pytania słychać często, choć MrBeast nie zabiera głosu w tej prawie. Stworzył własną formułę i konsekwentnie ją stosuje.