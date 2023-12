Melt Season pozycjonuje się jako marka premium – ceny produktów sięgają 600-800 złotych. Twórczyni Melt Season ma zamiar w najbliższej przyszłości poszerzyć ofertę o luksusowe kosmetyki pielęgnacyjne do ciała, produkty do aromaterapii, a także o zapachy do domu.

Melt Season posiada już kilka firmowych perfumerii w Chinach. Czy marka odniesie sukces na Zachodzie? Są na to duże szanse, bo twórcy Melt Season postawili na uniwersalny minimalizm – indentyfikacja wizualna i opakowania wpisują się w stylistykę dobrze znaną klientom i klientkom w Europie czy USA.

„Łączymy filozofie Wschodu i Zachodu, jesteśmy inkluzywni i unikamy nadmiernego używania symboli kulturowych” — podkreśla w rozmowie z „Vogue Business” przedstawiciel Melt Season. W markę uwierzyło już kilku zachodnich inwestorów, między innymi dwa brytyjskie fundusze – Palm Capital i Breeze Capital.

Chiny: nowy potentat na rynku perfum?

Chiny wyrastają na jednego z kluczowych graczy w branży perfumiarskiej. Analitycy tej gałęzi chińskiej gospodarki spodziewają się, że w ciągu dwóch najbliższych lat Chiny staną się drugim na świecie rynkiem perfum luksusowych, tuż po Stanach Zjednoczonych.

Być może niebawem na półkach europejskich perfumerii, obok produktów marek premium z Europy, znajdą się również nowe produkty z Chin. Dla Estée Lauder Chiny to zresztą jeden z najważniejszych obszarów inwestycyjnych.

Melt Season to już druga chińska marka, w którą w ostatnim czasie zainwestowała firma New Incubation Ventures. We wrześniu tego roku finansowanie od NIV otrzymała marka wpisujących się w nurt „clean beauty” kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych Code Mint, którą założyła chińska internetowa influencerka Grace Chow.