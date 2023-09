Poznaj kosmetyki Dermika z rewolucyjnymi dronami kosmetycznymi

Materiał promocyjny

Dwie nowe linie – IMAGINE Diamond Skin oraz IMAGINE Platinum Skin zapewniają zaawansowaną, kompleksową pielęgnację przeciwzmarszczkową. W kosmetykach zastosowano innowacyjną technologię tzw. kosmetycznych dronów.

Odmładzające drony kosmetyczne

„Są to polimeryczne kapsułki z peptydami, które – za sprawą odpowiednich receptorów – przyłączają się do komórek nerwowych skóry, a następnie blokują uwalnianie acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika wywołującego skurcz mięśni. Jest to mechanizm adekwatny do działania toksyny botulinowej. Rezultatem ich działania jest zmniejszenie głębokości i długości zmarszczek, a także wygładzenie struktury i poprawa napięcia skóry” – wyjaśnia Gerta Pająk, Senior Brand Manager marki Dermika.

linii Platinum Skin

Dodatkowo, kremy z serii diamentowej – z rozświetlającym pyłem diamentowym – zawierają również kompleks ceramidów (krem 50+), fitosterole (krem 60+) i skwalan (krem 70+), natomiast w formułach kremów z serii platynowej – z regenerującą platyną koloidalną – zastosowano także kompleks silnie liftingujących biopolimerów.