Początek września to powrót do gry w tenisa na najwyższym poziomie. Słynny nowojorski hotel Waldorf Astoria chce nawiązać do zbliżającego się turnieju US Open rozgrywanego na kortach Flushing Meadow w tym mieście.

Reklama Reklama

Równolegle ze zbliżającą się wielkimi krokami 146. edycją wielkoszlemowego turnieju, jeden z najbardziej ikonicznych budynków w Nowym Jorku, luksusowy hotel Waldorf Astoria, na jedną noc zamieni się w kort tenisowy. A konkretnie – jego słynna sala balowa, Grand Ballroom. 27 sierpnia pod kryształowymi żyrandolami sali balowej odbędzie się mecz tenisa z udziałem gwiazd ATP i WTA.

Kort tenisowy w sali balowej. Niezwykły mecz w hotelu Waldorf Astoria

Historyczna sala balowa w hotelu Waldorf Astoria New York to szczególne miejsce na kulturalnej mapie Nowego Jorku. To właśnie tutaj odbyła się pierwsza ceremonia rozdania nagród Tony Awards, organizowano tu też jedne z pierwszych Met Gala i ceremonii Rock and Roll Hall of Fame.

Niebawem w Grand Ballroom odbędzie się impreza, jakiej historyczne mury pięciogwiazdkowego hotelu jeszcze nie widziały. W ramach wydarzenia o nazwie Ballroom Tennis Invitational w legendarnej sali balowej po raz pierwszy w historii rozegra się pełnowymiarowy turniej tenisa. Wezmą w nim udział znani tenisiści i tenisistki: Tommy Paul, Ben Shelton, Leylah Fernandez i Maria Sakkari.

Foto: © 2026 Hilton

Rozgrywki będą tylko częścią całej imprezy. Goście, którzy kupią wejściówki, mogą liczyć na morze szampana Moët & Chandon, a także na bufety uginające się pod wykwintnymi daniami i przekąskami autorstwa wielokrotnie nagradzanego szefa kuchni, Michaela Anthony’ego. To będzie prawdziwy raut w stylu historycznego hotelu – i w duchu tenisa. Uczestnicy imprezy będą mogli też skorzystać z oferty hotelowego spa, sygnowanego marką Guerlain.

Nowy Jork: Mecz tenisa w sali balowej hotelu Waldorf Astoria

Ceny podstawowych biletów na Ballroom Tennis Invitational zaczynają się od 1,5 tys. dol. Dla entuzjastów tenisa i luksusu pragnących czegoś więcej hotel oferuje droższe pakiety, obejmujące zarówno wstęp na główną imprezę, jak i inne, ekskluzywne doświadczenia. Jak wynika z oficjalnej strony hotelu Waldorf Astoria New York, zarówno wszystkie bilety podstawowe, jak i dodatkowe pakiety już się wyprzedały.

Jeden z takich droższych, dwuosobowych pakietów uprawnia do wzięcia udziału w kameralnym treningu dzień później w Grand Ballroom pod okiem powyższych gwiazd tenisa. Pakiet zawiera też catering w trakcie spotkania.

Inny pakiet obejmuje zarówno pełen dostęp do atrakcji w ramach Ballroom Tennis Invitational dla dwóch osób, jak i nocleg w hotelu. Cena zawiera ponadto śniadanie w hotelowej restauracji Lex Yard oraz zestaw pamiątkowych gadżetów.

Foto: © 2026 Hilton

Najdroższy pakiet obejmuje wszystkie możliwe w ramach zbliżającego się święta tenisa w hotelu Waldorf Astoria. W cenie zawierają się dwa noclegi w jednym z najbardziej luksusowych apartamentów w nowojorskim hotelu, dwa bilety na Ballroom Tennis Invitational, pełen dostęp do kulinarnych doświadczeń w ramach eventu, trening z tenisistami w Grand Ballroom, możliwość skorzystania z oferty w hotelowym spa – i oczywiście pakiet pamiątek.

Impreza Ballroom Tennis Invitational zapowiada uruchomienie programu Waldorf Astoria Racquet Club, w ramach którego będą odbywać się ekskluzywne wydarzenia wokół kultury sportów rakietowych. Przy okazji ważnych turniejów hotel będzie organizował imprezy, w trakcie których uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju doświadczeniach łączących świat sieci hoteli Waldorf Astoria z atrakcjami dla entuzjastów tenisa, padla i innych sportów rakietowych.