Prestiżowa porażka najbogatszego Europejczyka. Przegrał walkę o „perłę Wenecji”

Na jedną z nich biznesmen wydał okrągły miliard dolarów, a jednak wydaje się, że znacznie tańszy hotel „Bauer” najprawdopodobniej wymknie mu się z rąk. O postępach walki o neogotycką „perłę Wenecji” informuje „Bloomberg”, powołując się na osoby, które mają dostęp do informacji na ten temat, a które proszą jednocześnie proszą o anonimowość, ponieważ sprawa jest poufna.

Z informacji, do których dotarł „Bloomberg” wynika, że na drodze stoi Arnaultowi firma deweloperska Mohari, której właścicielem jest Mark Scheinberg współtwórca platformy PokerStars. Firma Mohari specjalizuje się w luksusowych nieruchomościach. W portfolio jej inwestycji znajdują się między innymi hotele sieci Four Seasons, Waldorf Astoria czy Six Senses.

Firma Mohari zaproponowała za hotel „Bauer” kwotę 309 milionów euro. Jak informuje „Bloomberg”, rozmowy na temat sprzedaży trwają już tylko z przedstawicielami Mohari, a zatem Bernard Arnault wypadł z rywalizacji – choć dotychczas przypuszczano, że to właśnie on stanie się nowym właścicielem ikonicznego hotelu.

Kto przejmie luksusowy hotel w Wenecji?

Dotychczasowym właścicielem hotelu „Bauer” była działająca w branży nieruchomości firma Signa. Wenecki zabytek był absolutną perłą w koronie przedsiębiorstwa. Z powodu piętrzących się problemów finansowych, którymi mierzy się od pewnego czasu Signa, firma musiała sprzedać swoje nieruchomości.

Oprócz hotelu „Bauer”, Signa sprzedała między innymi słynny dom handlowy KaDeWe w Berlinie – kupił go tajski koncern Central Group. Wespół z państwowym saudyjskim funduszem inwestycyjnym tajski konglomerat nabył też najpopularniejszą w Wielkiej Brytanii sieć domów handlowych Selfridges, która również należała do Signy.

Przed uruchomieniem procesu sprzedaży hotel „Bauer” przeszedł gruntowną renowację. Jego przyszły właściciel będzie musiał dokończyć prace, co dodaje kolejne miliony euro do ostatecznego kosztu nabycia tej prestiżowej nieruchomości.