Schronisko można oglądać w Mediolanie. Po zakończeniu igrzysk, zostanie ono przetransportowane helikopterem w Alpy i zamontowane w górach.
Foto: Carlo Ratti Associati
Futurystyczne, przyjazne środowisku i samowystarczalne – takie jest schronisko górskie, które tej zimy pojawi się we włoskich Alpach. Realizacja projektu pracowni Carlo Ratti Associati z Turynu zadebiutuje podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku.
Jak wygląda przyszłość turystyki górskiej? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza projekt znanej turyńskiej pracowni architektonicznej Carlo Ratti Associati (CRA). We współpracy z ekspertami z prestiżowych mediolańskich targów Salone del Mobile powstało innowacyjne schronisko.
Niewielki, choć funkcjonalny obiekt, łączy w sobie minimalistyczny design i wszystkie cechy solidnego, odpornego na ekstremalne warunki pogodowe schroniska wysokogórskiego. „Niestety, współczesne schroniska zbyt często wyglądają jak sterowce, które wylądowały wśród naszych pięknych alpejskich krajobrazów” – mówi architekt Carlo Ratti, założyciel CRA.
„W tym przypadku obraliśmy inny kierunek: stworzyliśmy strukturę, która wtapia się w otoczenie tak bardzo, jak to możliwe” – dodaje Ratti. Aby zminimalizować wizualną ingerencję schroniska w krajobraz, projektanci wykonali trójwymiarowe skany alpejskich skał, które stały się inspiracją dla bryły budynku.
Foto: Carlo Ratti Associati
Do konstrukcji schroniska wykorzystano drewno klejone (CLT), a także stal oraz aerożel, innowacyjne, superlekkie tworzywo. Połączenie tych materiałów pozwoliło uzyskać efekt niemal idealnego zespolenia budynku z górską scenerią.
Foto: Carlo Ratti Associati
„Wielki XX-wieczny włoski architekt Gio Ponti powiedział kiedyś, że architektura jest jak kryształ” – zauważa Carlo Ratti. „Potraktowaliśmy to porównanie dosłownie, wykorzystując produkcję cyfrową, aby zaprojektować schronisko, które będzie wyglądać tak, jakby było częścią naturalnej formacji skalnych, kształtujących Alpy” – tłumaczy Carlo Ratti.
Schronisko zaprojektowano tak, aby mogło funkcjonować niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Wyposażono je w panele fotowoltaiczne z agregatem energii elektrycznej, która będzie zasilać również system łączności. Budynek posiada także system kondensacji pary wodnej z powietrza, co ma pozwolić na tworzenie zapasów czystej wody.
Foto: Carlo Ratti Associati
Architekci nie zapomnieli też o kluczowym aspekcie bezpieczeństwa. Kiedy warunki w górach staną się trudne i alpiniści będą potrzebowali pomocy, zapali się czerwony reflektor, dzięki któremu ekipy ratunkowe będą mogły dostrzec schronisko.
Projekt włoskich architektów z pracowni CRA będzie można oglądać w Mediolanie, w trakcie trwania zimowych igrzysk olimpijskich. Po ich zakończeniu, za pomocą helikoptera, obiekt zostanie przeniesiony w Alpy włoskie. Tam zostanie zamontowany i zacznie pełnić funkcję miejsca schronienia dostępnego dla turystów i wspinaczy.
