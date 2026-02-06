Futurystyczne, przyjazne środowisku i samowystarczalne – takie jest schronisko górskie, które tej zimy pojawi się we włoskich Alpach. Realizacja projektu pracowni Carlo Ratti Associati z Turynu zadebiutuje podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku.

Schronisko górskie jak kryształ: Projekt włoskich architektów

Jak wygląda przyszłość turystyki górskiej? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza projekt znanej turyńskiej pracowni architektonicznej Carlo Ratti Associati (CRA). We współpracy z ekspertami z prestiżowych mediolańskich targów Salone del Mobile powstało innowacyjne schronisko.

Niewielki, choć funkcjonalny obiekt, łączy w sobie minimalistyczny design i wszystkie cechy solidnego, odpornego na ekstremalne warunki pogodowe schroniska wysokogórskiego. „Niestety, współczesne schroniska zbyt często wyglądają jak sterowce, które wylądowały wśród naszych pięknych alpejskich krajobrazów” – mówi architekt Carlo Ratti, założyciel CRA.

„W tym przypadku obraliśmy inny kierunek: stworzyliśmy strukturę, która wtapia się w otoczenie tak bardzo, jak to możliwe” – dodaje Ratti. Aby zminimalizować wizualną ingerencję schroniska w krajobraz, projektanci wykonali trójwymiarowe skany alpejskich skał, które stały się inspiracją dla bryły budynku.