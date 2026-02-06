Reklama

Futurystyczne schronisko górskie w Dolomitach. Otwarcie podczas igrzysk

Milano Cortina 2026 to nazwa innowacyjnego, samowystarczalnego schroniska górskiego, które niebawem zostanie zamontowane w Dolomitach. Projekt włoskich architektów najpierw będzie można obejrzeć w Mediolanie w trakcie tegorocznych igrzysk olimpijskich.

Publikacja: 06.02.2026 10:28

Schronisko można oglądać w Mediolanie. Po zakończeniu igrzysk, zostanie ono przetransportowane helik

Schronisko można oglądać w Mediolanie. Po zakończeniu igrzysk, zostanie ono przetransportowane helikopterem w Alpy i zamontowane w górach.

Foto: Carlo Ratti Associati

Izabela Popko

Futurystyczne, przyjazne środowisku i samowystarczalne – takie jest schronisko górskie, które tej zimy pojawi się we włoskich Alpach. Realizacja projektu pracowni Carlo Ratti Associati z Turynu zadebiutuje podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku.

Schronisko górskie jak kryształ: Projekt włoskich architektów 

Jak wygląda przyszłość turystyki górskiej? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza projekt znanej turyńskiej pracowni architektonicznej Carlo Ratti Associati (CRA). We współpracy z ekspertami z prestiżowych mediolańskich targów Salone del Mobile powstało innowacyjne schronisko.

Niewielki, choć funkcjonalny obiekt, łączy w sobie minimalistyczny design i wszystkie cechy solidnego, odpornego na ekstremalne warunki pogodowe schroniska wysokogórskiego. „Niestety, współczesne schroniska zbyt często wyglądają jak sterowce, które wylądowały wśród naszych pięknych alpejskich krajobrazów” – mówi architekt Carlo Ratti, założyciel CRA.

Czytaj więcej

„Dom w Skarpie” to projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury.
Architektura
Dom nad Wisłą na liście najlepszych budynków na świecie. Wtapia się w otoczenie

„W tym przypadku obraliśmy inny kierunek: stworzyliśmy strukturę, która wtapia się w otoczenie tak bardzo, jak to możliwe” – dodaje Ratti. Aby zminimalizować wizualną ingerencję schroniska w krajobraz, projektanci wykonali trójwymiarowe skany alpejskich skał, które stały się inspiracją dla bryły budynku.

Reklama
Reklama

Foto: Carlo Ratti Associati

Do konstrukcji schroniska wykorzystano drewno klejone (CLT), a także stal oraz aerożel, innowacyjne, superlekkie tworzywo. Połączenie tych materiałów pozwoliło uzyskać efekt niemal idealnego zespolenia budynku z górską scenerią.

Foto: Carlo Ratti Associati

„Wielki XX-wieczny włoski architekt Gio Ponti powiedział kiedyś, że architektura jest jak kryształ” – zauważa Carlo Ratti. „Potraktowaliśmy to porównanie dosłownie, wykorzystując produkcję cyfrową, aby zaprojektować schronisko, które będzie wyglądać tak, jakby było częścią naturalnej formacji skalnych, kształtujących Alpy” – tłumaczy Carlo Ratti.

Włochy: Innowacyjne schronisko górskie wtopione w Alpy

Schronisko zaprojektowano tak, aby mogło funkcjonować niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Wyposażono je w panele fotowoltaiczne z agregatem energii elektrycznej, która będzie zasilać również system łączności. Budynek posiada także system kondensacji pary wodnej z powietrza, co ma pozwolić na tworzenie zapasów czystej wody.

Foto: Carlo Ratti Associati

Reklama
Reklama

Architekci nie zapomnieli też o kluczowym aspekcie bezpieczeństwa. Kiedy warunki w górach staną się trudne i alpiniści będą potrzebowali pomocy, zapali się czerwony reflektor, dzięki któremu ekipy ratunkowe będą mogły dostrzec schronisko.

Projekt włoskich architektów z pracowni CRA będzie można oglądać w Mediolanie, w trakcie trwania zimowych igrzysk olimpijskich. Po ich zakończeniu, za pomocą helikoptera, obiekt zostanie przeniesiony w Alpy włoskie. Tam zostanie zamontowany i zacznie pełnić funkcję miejsca schronienia dostępnego dla turystów i wspinaczy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Igrzyska Olimpijskie Miejsca Regiony Europa Włochy Styl Życia Architektura
Projekt Austrian Power Giants wyróżniono w konkursie Red Dot Award 2025 jury w kategorii „Elektryfik
Design
Słupy energetyczne jak dzieła sztuki. Ten pomysł może zmienić pejzaż Europy
4 Design Days pozostaje jedną z kluczowych platform dialogu o architekturze, designie i rozwoju mias
Design
Jubileusz i pytania o przyszłość architektury
Budynek opery w Harbinie w ChRL, projekt chińskiej pracowni MAD, uznawanej za jedną z czołowych w ty
Design
Polacy w czołówce świata designu. Wysokie miejsce w prestiżowym rankingu
Grybova Hata to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat.
Design
Restauracja w Ukrainie wśród najpiękniejszych na świecie. To królestwo grzybów
„Cloud Dancer wycisza umysł, zachęca do prawdziwej relaksacji i skupienia” – piszą eksperci Pantone'
Design
Kolor roku 2026 według Pantone'a. Wybór ekspertów zaskoczył wszystkich
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama