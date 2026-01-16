Reklama

Słupy energetyczne jak dzieła sztuki. Ten pomysł może zmienić pejzaż Europy

Czy słupy wysokiego napięcia muszą wyglądać jak bezduszne geometryczne konstrukcje? Austriacy przekonują, że może być inaczej. Projekt o nazwie „Austrian Power Giants”, który zdobył prestiżową nagrodę w świecie designu, łączy światy energetyki i sztuki.

Publikacja: 16.01.2026 07:00

Projekt Austrian Power Giants wyróżniono w konkursie Red Dot Award 2025 jury w kategorii „Elektryfik

Projekt Austrian Power Giants wyróżniono w konkursie Red Dot Award 2025 jury w kategorii „Elektryfikacja i dekarbonizacja”.

Foto: Materiały prasowe/Austrian Power Giants

Izabela Popko

Przyzwyczailiśmy się już do widoku słupów wysokiego napięcia, które stały się symbolem uprzemysłowienia i nowoczesności. Ich wygląd nie różni się znacząco, niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną się znajdujemy. Forma podąża w tym przypadku za funkcją – słup ma być stabilny, trwały i musi wytrzymać trudne warunki atmosferyczne. Trudno powiedzieć o nich jednak, że są urodziwe. Austriacki projekt pokazuje, że może być inaczej – słupy wysokiego napięcia mogą nie tylko dostarczać energię, ale również cieszyć oko.

Giganci Mocy: Austriacki projekt, który może zmienić pejzaż w Europie

W trakcie projektowania różnego rodzaju obiektów jednym z kluczowych aspektów, jakie biorą pod uwagę ich projektanci, są względy estetyczne. Zupełnie inaczej podchodzi się do budowy typowo przemysłowych budynków czy elementów infrastruktury energetycznej. Tak jest na przykład w przypadku jednych z najmniej atrakcyjnych wizualnie struktur, z jakimi spotykamy się na co dzień, czyli słupami wysokiego napięcia.

Czytaj więcej

Budynek opery w Harbinie w ChRL, projekt chińskiej pracowni MAD, uznawanej za jedną z czołowych w ty
Design
Polacy w czołówce świata designu. Wysokie miejsce w prestiżowym rankingu

Ta refleksja stała się punktem wyjścia dla inżynierów i projektantów z firm Austrian Power Grid, GP Designpartners i BauCon. Efektem ich współpracy są Austriackie Giganty Mocy (ang. Austrian Power Giants), czyli seria wież energetycznych w kształcie zwierząt reprezentujących dziewięć regionów Austrii.

Foto: Materiały prasowe/Austrian Power Giants

Reklama
Reklama

Dwa z nich – bociana i jelenia – przetestowano pod kątem stabilności i funkcjonalności. Bocian jest symbolem Burgenlandu, z kolei jeleń – Dolnej Austrii.

Twórcy Austriackich Gigantów Mocy pragną, aby sieć wież-rzeźb w kształcie zwierząt powstała w każdym regionie w Austrii. Oprócz Burgenlandu i Dolnej Austrii struktury te mają pojawić się również w Karyntii, Górnej Austrii, Salzburgu, Styrii, Tyrolu, Vorarlbergu i w Wiedniu.

Austria: Słupy energetyczne w kształcie dzikich zwierząt

Autorzy inicjatywy chcą, aby nowoczesna infrastruktura energetyczna, która niezbyt kojarzy się z jakimikolwiek walorami estetycznymi, zyskała większą akceptację ze strony mieszkańców. Mało kto bowiem chce mieszkać w pobliżu ogromnych pylonów. Projekt ma też promować zrównoważony rozwój energetyki, wzmocnić tożsamość regionalną wśród mieszkańców, wesprzeć lokalny biznes i przyciągnąć turystów.

Austriackie Giganty Mocy zyskały już uznanie w gronie międzynarodowych ekspertów. W ramach konkursu Red Dot Award 2025 jury przyznało koncepcji Austriaków nagrodę za najlepszy projekt w kategorii „Elektryfikacja i dekarbonizacja”.

Autorzy Austriackich Gigantów Mocy nie są pionierami w obszarze budowy efektywnych i jednocześnie estetycznych wież energetycznych. Takie struktury, choć na znacznie mniejszą skalę, powstają na całym świecie już od co najmniej kilkunastu lat.

Twórcami jednej z pierwszych takich koncepcji była para amerykańskich architektów Jin Choi i Thomas Shine, twórcy pracowni Choi + Shine. W 2008 r. zaprojektowali oni wieże energetyczne w kształcie postaci ludzkich. Ich koncepcja nie doczekała się jak dotąd realizacji.

Reklama
Reklama

Inni projektanci podejmowali w przeszłości próby upiększenia istniejących pylonów. W 2010 takie przedsięwzięcie zrealizowali artyści w Essen, ozdabiając wieżę energetyczną kolorowymi przezroczystymi panelami, co dało efekt witrażu.

Przykładów jest więcej. Na Węgrzech wzdłuż autostrady M5 stoi kilka wież w kształcie klaunów, zaś na Florydzie – mateczniku uniwersum Disneya – zbudowano pylon przypominający Myszkę Miki. W szkockim mieście South Queensferry pojawił się z kolei słup w kształcie drzewa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria Styl Życia design
4 Design Days pozostaje jedną z kluczowych platform dialogu o architekturze, designie i rozwoju mias
Design
Jubileusz i pytania o przyszłość architektury
Budynek opery w Harbinie w ChRL, projekt chińskiej pracowni MAD, uznawanej za jedną z czołowych w ty
Design
Polacy w czołówce świata designu. Wysokie miejsce w prestiżowym rankingu
Grybova Hata to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat.
Design
Restauracja w Ukrainie wśród najpiękniejszych na świecie. To królestwo grzybów
„Cloud Dancer wycisza umysł, zachęca do prawdziwej relaksacji i skupienia” – piszą eksperci Pantone'
Design
Kolor roku 2026 według Pantone'a. Wybór ekspertów zaskoczył wszystkich
Kolekcja „Canvas to Candle” marki Iconesse nawiązuje do słynnych dzieł sztuki.
Artykuł promocyjny
Kolekcja świec Iconesse: Podróż do świata zapachów
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama