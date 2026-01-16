Przyzwyczailiśmy się już do widoku słupów wysokiego napięcia, które stały się symbolem uprzemysłowienia i nowoczesności. Ich wygląd nie różni się znacząco, niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną się znajdujemy. Forma podąża w tym przypadku za funkcją – słup ma być stabilny, trwały i musi wytrzymać trudne warunki atmosferyczne. Trudno powiedzieć o nich jednak, że są urodziwe. Austriacki projekt pokazuje, że może być inaczej – słupy wysokiego napięcia mogą nie tylko dostarczać energię, ale również cieszyć oko.

Giganci Mocy: Austriacki projekt, który może zmienić pejzaż w Europie

W trakcie projektowania różnego rodzaju obiektów jednym z kluczowych aspektów, jakie biorą pod uwagę ich projektanci, są względy estetyczne. Zupełnie inaczej podchodzi się do budowy typowo przemysłowych budynków czy elementów infrastruktury energetycznej. Tak jest na przykład w przypadku jednych z najmniej atrakcyjnych wizualnie struktur, z jakimi spotykamy się na co dzień, czyli słupami wysokiego napięcia.

Ta refleksja stała się punktem wyjścia dla inżynierów i projektantów z firm Austrian Power Grid, GP Designpartners i BauCon. Efektem ich współpracy są Austriackie Giganty Mocy (ang. Austrian Power Giants), czyli seria wież energetycznych w kształcie zwierząt reprezentujących dziewięć regionów Austrii.