Aktualizacja: 16.01.2026 10:35 Publikacja: 16.01.2026 07:00
Projekt Austrian Power Giants wyróżniono w konkursie Red Dot Award 2025 jury w kategorii „Elektryfikacja i dekarbonizacja”.
Foto: Materiały prasowe/Austrian Power Giants
Przyzwyczailiśmy się już do widoku słupów wysokiego napięcia, które stały się symbolem uprzemysłowienia i nowoczesności. Ich wygląd nie różni się znacząco, niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną się znajdujemy. Forma podąża w tym przypadku za funkcją – słup ma być stabilny, trwały i musi wytrzymać trudne warunki atmosferyczne. Trudno powiedzieć o nich jednak, że są urodziwe. Austriacki projekt pokazuje, że może być inaczej – słupy wysokiego napięcia mogą nie tylko dostarczać energię, ale również cieszyć oko.
W trakcie projektowania różnego rodzaju obiektów jednym z kluczowych aspektów, jakie biorą pod uwagę ich projektanci, są względy estetyczne. Zupełnie inaczej podchodzi się do budowy typowo przemysłowych budynków czy elementów infrastruktury energetycznej. Tak jest na przykład w przypadku jednych z najmniej atrakcyjnych wizualnie struktur, z jakimi spotykamy się na co dzień, czyli słupami wysokiego napięcia.
Czytaj więcej
Organizatorzy prestiżowego konkursu A’Design opublikowali tegoroczny ranking liderów świata desig...
Ta refleksja stała się punktem wyjścia dla inżynierów i projektantów z firm Austrian Power Grid, GP Designpartners i BauCon. Efektem ich współpracy są Austriackie Giganty Mocy (ang. Austrian Power Giants), czyli seria wież energetycznych w kształcie zwierząt reprezentujących dziewięć regionów Austrii.
Foto: Materiały prasowe/Austrian Power Giants
Dwa z nich – bociana i jelenia – przetestowano pod kątem stabilności i funkcjonalności. Bocian jest symbolem Burgenlandu, z kolei jeleń – Dolnej Austrii.
Twórcy Austriackich Gigantów Mocy pragną, aby sieć wież-rzeźb w kształcie zwierząt powstała w każdym regionie w Austrii. Oprócz Burgenlandu i Dolnej Austrii struktury te mają pojawić się również w Karyntii, Górnej Austrii, Salzburgu, Styrii, Tyrolu, Vorarlbergu i w Wiedniu.
Autorzy inicjatywy chcą, aby nowoczesna infrastruktura energetyczna, która niezbyt kojarzy się z jakimikolwiek walorami estetycznymi, zyskała większą akceptację ze strony mieszkańców. Mało kto bowiem chce mieszkać w pobliżu ogromnych pylonów. Projekt ma też promować zrównoważony rozwój energetyki, wzmocnić tożsamość regionalną wśród mieszkańców, wesprzeć lokalny biznes i przyciągnąć turystów.
Austriackie Giganty Mocy zyskały już uznanie w gronie międzynarodowych ekspertów. W ramach konkursu Red Dot Award 2025 jury przyznało koncepcji Austriaków nagrodę za najlepszy projekt w kategorii „Elektryfikacja i dekarbonizacja”.
Autorzy Austriackich Gigantów Mocy nie są pionierami w obszarze budowy efektywnych i jednocześnie estetycznych wież energetycznych. Takie struktury, choć na znacznie mniejszą skalę, powstają na całym świecie już od co najmniej kilkunastu lat.
Twórcami jednej z pierwszych takich koncepcji była para amerykańskich architektów Jin Choi i Thomas Shine, twórcy pracowni Choi + Shine. W 2008 r. zaprojektowali oni wieże energetyczne w kształcie postaci ludzkich. Ich koncepcja nie doczekała się jak dotąd realizacji.
Inni projektanci podejmowali w przeszłości próby upiększenia istniejących pylonów. W 2010 takie przedsięwzięcie zrealizowali artyści w Essen, ozdabiając wieżę energetyczną kolorowymi przezroczystymi panelami, co dało efekt witrażu.
Przykładów jest więcej. Na Węgrzech wzdłuż autostrady M5 stoi kilka wież w kształcie klaunów, zaś na Florydzie – mateczniku uniwersum Disneya – zbudowano pylon przypominający Myszkę Miki. W szkockim mieście South Queensferry pojawił się z kolei słup w kształcie drzewa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jubileuszowa, 10. edycja 4 Design Days odbędzie się 22–23 stycznia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym...
Organizatorzy prestiżowego konkursu A’Design opublikowali tegoroczny ranking liderów świata designu. Polska zajm...
Projekt wnętrz restauracji Grybova Hata w ukraińskim kurorcie narciarskim Bukowel czerpie inspiracje ze świata g...
Kolorem roku zdaniem firmy Pantone, firmy tworzącej standardy kolorystyczne dla wielu branż, został kolor... bia...
Nowa kolekcja świec marki Iconesse, „Canvas to Candle”, opowiada historie najsłynniejszych dzieł sztuki.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas