Fridgescaping to nowy trend z Tiktoka. „Urządzanie lodówek” podbija social media

Fridgescaping: nowy trend z Tiktoka

Fridgescaping zyskał popularność dzięki TikTokowi. Ten serwis to od dłuższego czasu uznawany jest za medium, w którym rodzi się najwięcej trendów. To właśnie na TikToku gromadzi się rosnąca społeczność miłośników fridgescapingu, dla których w ozdabianiu własnych lodówek nie chodzi jedynie o to, by po otwarciu lodówki witał nas miły widok. Istotne jest także to, by podzielić się swoim dziełem na TikToku i zbierać opinie, a także pochwały od innych miłośników tego trendu.

Między innymi z trendów wynika siła Tiktoka – nieustannie rodzą się tam nowe zjawiska i formaty, które przyciągają użytkowników. Szczególnie tych młodych, z pokolenia Z i Alfa. Ocenia się, że Tiktok ma obecnie ok. ponad miliard aktywnych użytkowników, którzy skorzystali z tej aplikacji przynajmniej raz w ostatnim miesiącu.

W ciągu 7 lat od powstania Tiktok stał się marką globalną – korzystają z niego użytkownicy na wszystkich kontynentach. Najczęściej (jak wynika z danych agencji badawczej eMarketer) – w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także w Ameryce Południowej. Natomiast jak wynika z badania Mediapanel, w lutym 2024 roku w Polsce Tiktok co miesiąc przyciągał ok. 13,5 miliona użytkowników. Dla porównania – z Instagrama korzystało 13,9 miliona Polaków, a z Facebooka – 24,7 miliona użytkowników w Polsce.