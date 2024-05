Polski architekt z prestiżową nagrodą. Zaprojektował futurystyczną kolej miejską

Znamy wyniki tegorocznej edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu A’ Design Award and Competition. Jednym ze zwycięzców został polski architekt Piotr Kuczia, założyciel polsko-niemieckiej pracowni architektonicznej Kuczia Architect.

Jury konkursu nagrodziło innowacyjny projekt kolejki miejskiej, kontrolowanej przez sztuczną ingeligencję i zasilanej wyłącznie energią słoneczną.

Architekt Piotr Kuczia z nagrodą w konkursie A’ Design Award

A’ Design Award and Competition to renomowany, międzynarodowy konkurs skierowany do architektów, szerokiego grona projektantów, a także grafików komputerowych i wielu innych kreatywnych twórców. Jurorzy konkursu honorują oryginalność, innowacyjność i funkcjonalność projektów.

W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 1642 zwycięzców z 114 krajów. Nagrody przyznano w 151 kategoriach. W kategorii „Pojazdy, mobilność i transport” główną nagrodę otrzymał projekt solarnej kolejki miejskiej o nazwie Sunglider, którego autorem jest działający w niemieckim Osnabrück polski architekt Piotr Kuczia.