Jak zauważa w rozmowie z portalem standard.co.uk współzałożyciel NLA, Peter Murray, "wieżowce istotnie zmieniły oblicze Londynu przez ostatnie 20 lat i będą robić to dalej”. "Populacja Londynu nadal rośnie – przekroczy 10-milionowy próg na koniec tego dziesięciolecia. Wciąż potrzebujemy wieżowców” – dodał.

Londyn zamierza stworzyć „Manhattan nad Tamizą”. W planie budowa 583 wieżowców

Raport NLA pojawił się zaledwie tydzień po tym, jak rada Southwark – dzielnicy Londynu na południowym brzegu Tamizy – zatwierdziła budowę trzech wież przy Blackfriars Road. Budynki tworzyć będą nowy kompleks wieżowców niedaleko Bankside. Inne obszary – jak zauważa NLA – na których w ostatnich latach pojawiło się wiele wysokich budynków, to także między innymi Nine Elms, Wembley, White City, Acton i Croydon.

Narazie o szczegółach dotyczących budowy nowych wieżowców w Londynie wciąż wiadomo niewiele, w raporcie stwierdzono jednak, że duża ich część powstanie prawdopodobnie w City – historycznej dzielnicy finansowej, siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych i Narodowego Banku Anglii. „Budowa prawdopodobnie będzie napędzana przez popyt na zieloną przestrzeń biurową – zwłaszcza w City, gdzie liczba składanych i zatwierdzanych wniosków planistycznych wzrosła o jedną czwartą rocznie” – podkreślono.

Co na temat wieżowców myślą mieszkańcy Londynu? Aż połowa z nich jest zdania, że w mieście już teraz jest ich zbyt wiele. Dla porównania, w 2014 roku odsetek ten wynosił 32 procent. Wygląda więc na to, że Brytyjczycy niekoniecznie przekonani są do wysokiej zabudowy – podobnie zresztą jak nierzadko mieszkańcy innych miast europejskich, którzy uważają, że tego typu budynki często kłócą się z historyczną zabudową i charakterem miast.