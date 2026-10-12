Japońska marka akcesoriów domowych, mebli i odzieży Muji, która niedawno zakończyła swoją działalność w Polsce, wchodzi w nowy etap ekspansji w Europie. W rozmowie z portalem Fashion Network dyrektor regionalny Muji na Europę Takuo Nagahara zdradza szczegóły planu, który ma zamiar zrealizować do końca tej dekady.

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Muji. Ekspansja w Europie: Trzykrotny wzrost sprzedaży do końca dekady

Marka Muji, słynąca z minimalistycznych ubrań, przedmiotów do domu i mebli, powstała w latach 80. Z biegiem czasu pozbawione logotypów, bazujące na naturalnych materiałach produkty o uniwersalnym, ponadczasowym designie zdobyły serca zarówno klientów w Japonii, jak i za granicą.

Przez 16 ostatnich lat marka Muji była obecna również w Polsce. Przy ul. Mysiej w centrum Warszawy funkcjonował sklep stacjonarny, któremu towarzyszył również sklep internetowy. Latem tego roku marka całkowicie wycofała się z Polski.

Strategia dotycząca obecności Muji w Europie jest dokładnie odwrotna. „Naszą nadrzędną ambicją w Europie jest potrojenie zysków na tym rynku do 2030 r.” – mówi Takuo Nagahara w rozmowie z portalem Fashion Network. Dyrektor regionalny prognozuje, że wartość sprzedaży wyrobów Muji na Starym Kontynencie przekroczy w tym roku 5 mld euro.

Nagahara podkreśla, że jego priorytetem jest zwiększenie pozycji Muji w siedmiu europejskich krajach, w których obecna jest marka, a więc w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Finlandii. Podstawowym elementem budowania pozycji Muji w Europie ma być otwieranie pięciu nowych sklepów rocznie do końca dekady.

Nowe sklepy Muji w Europie

W największych europejskich miastach mają powstać nowe, flagowe sklepy, oferujące pełną ofertę marki. Mają być też ok. trzy razy większe od dotychczasowych, czego przykładem jest nowy sklep w Paryżu o powierzchni 1,5 tys. m kw., który otwarto 8 października. Tym największym flagowym sklepom mają towarzyszyć średnie o powierzchni ok. 1000 m kw., a także najmniejsze, z najtańszymi produktami codziennego użytku, z wyłączeniem tekstyliów.

Aby wyróżnić się na tle konkurencji w Europie, Muji zamierza zachować i uwydatnić kluczowe cechy swoich produktów, które projektuje się w duchu japońskiego minimalizmu i ekologii. Zamierza zagospodarować średnią półkę cenową, odcinając się zarówno od marek luksusowych, dla których logo jest kluczowe, jak i tych najtańszych.

„Chcemy pozycjonować się jako marka oferująca wysoką jakość, trwały design i uniwersalny charakter produktów, a zarazem spokojne środowisko życia” – mówi Nagahara, dodając, że w następnym roku powiększy się linia kosmetyków do ciała i włosów Muji.

Dyrektor regionalny opisał też zmiany w funkcjonowaniu marki w Europie w kwestii logistyki, aby zmniejszyć jej koszty, a także ślad węglowy. Dotychczasowe dwa centra logistyczne znajdujące się w Wielkiej Brytanii i Francji od nowego roku zastąpi centrum w Holandii.

Aby z kolei sprostać restrykcyjnym regulacjom dotyczącym dystrybucji produktów Muji w Unii Europejskiej, marka planuje nawiązać współpracę z dostawcami ze Starego Kontynentu. To dotyczy zwłaszcza produktów żywnościowych, które marka także ma w swojej ofercie, ale również tekstyliów i innych kategorii.