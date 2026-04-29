Zmiany klimatyczne negatywnie odbijają się na wielu branżach, dotyczy to również sektora winiarstwa. Trudna sytuacja, do której dodatkowo przyczyniają się zmieniające się upodobania konsumentów, zmusza niektórych producentów win do karczowania swoich winnic. Na ten krok zdecydowało się już kilka tysięcy francuskich winogrodników.

Francja: Winnice do wykarczowania

Branża winiarska na całym świecie mierzy się z szeregiem czynników, które wymuszają na producentach win przyjęcie nowych modeli biznesowych i metod produkcji. Niektórzy z nich czasem całkowicie rezygnują z wytwarzania win.

Głównym powodem są zmiany klimatyczne. Warunki pogodowe w wielu regionach winiarskich stają się coraz bardziej wymagające i wiele odmian winorośli, które tradycyjnie uprawia się na tych obszarach, nie jest w stanie wydać winogron odpowiedniej jakości. Dochodzą do tego coraz częstsze nagłe i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe, które potrafią zaprzepaścić cały rok pracy winogrodnika.

Zmieniają się też preferencje konsumentów. Młodzi ludzie piją mniej alkoholu, między innymi ze względu na chęć prowadzenia zdrowszego stylu życia, co w rezultacie przekłada się na spadającą sprzedaż win.

Ta niełatwa sytuacja, w której znalazło się wielu europejskich winiarzy, nie ominęła również Francji – jednego z największych producentów wina na świecie. W ramach kolejnej edycji rządowego planu do wykarczowania pójdzie łącznie 28 tysięcy hektarów winnic, czyli około czterech proc. całego areału winnic we Francji. Celem całego przedsięwzięcia jest pomoc winogrodnikom w przystosowaniu się do zmian na rynku win.

Na realizację programu, który dobiegnie końca 31 grudnia 2026 r., przeznaczono 130 milionów euro. Dwa lata temu francuski rząd wdrożył taką samą inicjatywę, w ramach której rozdysponowano 110 milionów. Winiarze, którzy zdecydują się na usunięcie swoich winorośli, otrzymają po cztery tysiące euro od wykarczowanego hektara.

Jak informują francuskie media, napłynęło jak dotąd blisko sześć tysięcy wniosków o dofinansowanie, głównie z takich regionów jak Bordeaux, Langwedocja i Dolina Rodanu na południu Francji. Są to regiony, w których dominuje produkcja czerwonych win. Popyt na te ostatnie maleje od szeregu lat, zarówno we Francji, jak i w skali globalnej.

Co dalej z wykarczowanymi winnicami?

Co się stanie z gruntami po wykarczowanych winnicach? Część właścicieli wykarczowanych winnic kompletnie porzuci winiarstwo. Dotyczy to około 37 proc. wykarczowanych winnic. Niektórzy z dawnych winogrodników przestawią się na produkcję zupełnie innych roślin, na przykład oliwek.

Warto przy tym dodać, że usunięcie winorośli nie musi też oznaczać całkowitego odejścia od produkcji win. Dzięki temu producent może otworzyć nowy rozdział swojej działalności i obsadzić swoją winnicę takimi odmianami winorośli, które będą lepiej przystosowane do nowych warunków klimatycznych, a także wprowadzić nowe metody produkcji. Wina, które powstaną z tych nowych odmian, będą miały z kolei szansę przypaść do gustu nowemu pokoleniu konsumentów.