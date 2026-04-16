Allbirds była przez lata ulubioną marką butów wśród zamożnych „tech bros” z Doliny Krzemowej. Jednak w obliczu słabnącej od dawna sprzedaży, firma wykonała zwrot o 180 stopni i całkowicie zmieniła branżę. Koniec z produkcją butów – właściciel Allbirds zapowiedział, że firma, która teraz nazywa się NewBird AI, zacznie działać w branży sztucznej inteligencji.

Od Allbirds do NewBird AI. Metamorfoza znanej marki butów

Buty do treningów i do chodzenia na co dzień, o minimalistycznym designie, uszyte z przyjemnej w dotyku wełny merynosów i ekologicznego tworzywa na bazie oleju rycynowego – to wystarczyło, aby w drugiej dekadzie XXI wieku produkty marki Allbirds podbiły serca nie tylko specjalistów z Doliny Krzemowej, ale też gwiazd, a nawet polityków.

Oprócz takich postaci jak współzałożyciel firmy Google Larry Page czy dyrektor generalny Twittera Dick Costolo, buty Allbirds ukochali sobie też między innymi Ben Affleck i czołowi inwestorzy z Wall Street, w tym Ben Horowitz i Mary Meeker. W butach Allbirds widziano też prezydenta Baracka Obamę.

Jeszcze pięć lat temu tę markę wyceniano na cztery miliardy dol.. Niestety, zainteresowanie butami Allbirds zmalało, a jej wartość spadła o ponad 99 proc.. W marcu 2026 roku. Allbirds zostało przejęte przez firmę American Exchange Group za 39 milionów dolarów.

15 kwietnia 2026 r. nowy właściciel Allbirds ogłosił, że na fali dynamicznego rozwoju branży sztucznej inteligencji Allbirds – pod nową nazwą NewBird AI – zacznie działać właśnie w tym sektorze. Firma ma zamiar kupić dysponujące olbrzymią mocą obliczeniową mikroprocesory GPU, które następnie chce udostępniać klientom.

Co więcej, były już producent butów zerwał ze swoim proekologicznym wizerunkiem. Poinformował, że akcjonariusze, którzy zgodzili się na sprzedaż akcji marki, będą musieli również wyrazić zgodę na odejście firmy od działalności na rzecz ochrony środowiska. Jak wiadomo, urządzenia, które wykorzystuje się do rozwijania i obsługi technologii opartych na AI, pochłaniają ogromne ilości energii, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko.

Allbirds: od butów do AI

Marka Allbirds powstała w 2015 roku, jej założycielami byli nowozelandzki piłkarz Tim Brown i biotechnolog z Doliny Krzemowej Joey Zwillinger. Panowie poznali się dzięki swoim żonom, które były przyjaciółkami.

Brown stawiał wtedy pierwsze kroki w branży obuwniczej po zakończeniu kariery sportowej, Zwillinger miał z kolei fachową wiedzę na temat produkcji bardziej ekologicznych alternatyw dla tradycyjnych materiałów. Obydwaj bardzo szybko znaleźli wspólny język.

Już rok później sneakersy Allbirds zaczęły robić furorę wśród „tech bros”. Na fali rosnącej popularności butów Brown i Zwillinger otworzyli dziesiątki nowych sklepów na całym świecie, zainwestowali też miliony dol. w kampanie reklamowe i nowe wersje kultowych modeli.

Problemy zaczęły pojawiać się już po kilku latach. Od wejścia na giełdę w 2021 r. firma nie zanotowała zysków. W 2025 r. wartość sprzedaży butów w stosunku do roku poprzedniego spadła o 20 proc., co przełożyło się na stratę na poziomie 77 milionów dolarów.