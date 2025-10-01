Powstaje najwyższy apartamentowiec w UE. Odbierze tytuł budynkowi z Polski

Najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej znajduje się obecnie w Warszawie i jest to 192-metrowy wieżowiec Złota 44 projektu Daniela Libeskinda. Już za parę lat tytuł najwyższego budynku mieszkalnego w Unii Europejskiej odbierze mu TM Tower – nowy wieżowiec, który otrzymał pozwolenie na budowę. Liczący 230 metrów wysokości gigant stanie w hiszpańskim Benidorm, kurorcie znanym z wysokościowców i wielopiętrowych hoteli.

Reklama Reklama

Benidorm: nowy najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej

Do znajdującego się na wybrzeżu Costa Blanca miasta Benidorm (około pół godziny drogi na północ od Alicante) przylgnął przydomek „hiszpańskiego Manhattanu”. Jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Hiszpanii w pełni zasługuje na to miano – krajobraz miasta, które jeszcze w połowie XX wieku było niewielką rybacką wioską, definiują wieżowce ciągnące się wzdłuż plaży.

Mieszczą się w nich głównie apartamenty, restauracje i nocne kluby obsługujące około trzech milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Benidorm. Już niebawem dołączy do nich apartamentowiec o nazwie TM Tower, który ma znaleźć się w najbardziej ekskluzywnej części miasta, zaledwie 50 metrów od słynnej plaży Poniente.

TM Tower, którego wysokość ma wynieść 230 metrów, pozostawi daleko w tyle liczący 202 metry wysokość InTempo – obecnie najwyższy budynek w Benidorm. Nowy apartamentowiec będzie zarazem czwartym najwyższym budynkiem w Hiszpanii oraz najwyższym kompleksem mieszkalnym w Unii Europejskiej.