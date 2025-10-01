Powstaje najwyższy apartamentowiec w UE. Odbierze tytuł budynkowi z Polski

Aktualizacja: 02.10.2025 14:44 Publikacja: 01.10.2025 13:31
TM Tower będzie miał miał 230 metrów wysokości.
Foto: TM Grupo Inmobiliario
Najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej znajduje się obecnie w Warszawie i jest to 192-metrowy wieżowiec Złota 44 projektu Daniela Libeskinda. Już za parę lat tytuł najwyższego budynku mieszkalnego w Unii Europejskiej odbierze mu TM Tower – nowy wieżowiec, który otrzymał pozwolenie na budowę. Liczący 230 metrów wysokości gigant stanie w hiszpańskim Benidorm, kurorcie znanym z wysokościowców i wielopiętrowych hoteli.
Do znajdującego się na wybrzeżu Costa Blanca miasta Benidorm (około pół godziny drogi na północ od Alicante) przylgnął przydomek „hiszpańskiego Manhattanu”. Jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Hiszpanii w pełni zasługuje na to miano – krajobraz miasta, które jeszcze w połowie XX wieku było niewielką rybacką wioską, definiują wieżowce ciągnące się wzdłuż plaży.
Mieszczą się w nich głównie apartamenty, restauracje i nocne kluby obsługujące około trzech milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Benidorm. Już niebawem dołączy do nich apartamentowiec o nazwie TM Tower, który ma znaleźć się w najbardziej ekskluzywnej części miasta, zaledwie 50 metrów od słynnej plaży Poniente.
TM Tower, którego wysokość ma wynieść 230 metrów, pozostawi daleko w tyle liczący 202 metry wysokość InTempo – obecnie najwyższy budynek w Benidorm. Nowy apartamentowiec będzie zarazem czwartym najwyższym budynkiem w Hiszpanii oraz najwyższym kompleksem mieszkalnym w Unii Europejskiej.
Za budowę TM Tower odpowiada hiszpańska firma deweloperska TM Grupo Inmobiliario, budżet inwestycji wynosi 140 milionów euro. Autorami projektu apartamentowca są biura BakPak Architects z Sewilli i Gea Architects z Elche. Prace mają ruszyć już pod koniec tego roku, zaś ich koniec zaplanowano na drugą połowę 2028 r..
Liczący 64 piętra budynek będzie miał organiczną, dynamiczną formę inspirowaną wyglądem koralowców. Pomieści 260 mieszkań – od jednopokojowych studiów po apartamenty z czterema sypialniami.
Oprócz mieszkań w apartamentowcu znajdą się też liczne przestrzenie wspólne, w tym ekskluzywne spa, siłownia, kino i żłobek. Oprócz tego mieszkańcy będą mieli do dyspozycji panoramiczne tarasy, baseny, a także bar na szczycie budynku, w którym znajdzie się obserwatorium astronomiczne.
Apartamentowiec powstaje nie tyle z myślą o turystach, ale o obecnych i przyszłych mieszkańcach Benidorm. Z tego powodu – przynajmniej początkowo – górne piętra będą zajmować mieszkania prywatne, nie na wynajem.
Deweloper poinformował, że turyści będą mogli korzystać z apartamentów tylko wtedy, kiedy zgodzą się na to mieszkańcy TM Tower i będzie na to pozwalać prawo. Przestrzenie wspólne, do których dostęp będą mieli nie tylko mieszkańcy TM Tower, ale również osoby zewnętrzne, znajdą się w dolnej części budynku.
W rozmowach z lokalnymi mediami firma TM Grupo Inmobiliario informuje, że mieszkania w TM Tower już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem. Deweloper dostaje zapytania zarówno ze strony Hiszpanów, jak i osób z zagranicy.
W ciągu zaledwie kilku dni od pojawienia się ogłoszeń o sprzedaży lokali w TM Tower zarezerwowano ponad 25 proc. z nich. Ceny mieszkań zaczynają się od 530 tysięcy euro, za najdroższe apartamenty należy zapłacić prawie trzy i pół miliona euro.
