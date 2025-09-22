Legendarny włoski projektant Giorgio Armani, który zmarł 4 września w wieku 91 lat, zbudował imperium, które kojarzy się przede wszystkim z modą. Jednak odzież w ramach kilku marek sygnowanych nazwiskiem Armaniego odpowiada jedynie za około połowę przychodów całej firmy. Resztę generują licencje z innymi przedsiębiorstwami działającymi w branży luksusowej.

Reklama Reklama

Firma Giorgio Armani zarabia na modzie – i licencjach

Firma, którą Giorgio Armani zbudował w ciągu ostatnich pięciu dekad, działa nie tylko w branży mody. Za sporą część przychodów koncernu odpowiadają produkty sygnowane nazwiskiem „króla mody” – jak nazywa się włoskiego projektanta.

W 2024 roku przychody grupy Armani wyniosły 2,3 miliarda euro. Na podstawie dokumentów firmowych, które przeanalizowali dziennikarze agencji Reuters, wynika, że realna wartość przychodów całego biznesu jest prawie dwa razy większa i sięga 4,25 miliarda euro.

Taką kwotę otrzymamy, jeżeli do „modowej” części biznesu dodamy przychody ze sprzedaży kosmetyków, perfum i okularów oznaczonych nazwiskiem Giorgio Armaniego. Właśnie te segmenty rynku to główne motory wzrostu całej grupy. Produkty te powstają w ramach długoterminowych licencji, które Giorgio Armani podpisał z francuskim koncernem L’Oréal oraz EssilorLuxottica – włoskim producentem luksusowych okularów.