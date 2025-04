Świadczą o tym także wyniki działającej od 2008 roku firmy Vinted Group, do której należy platforma zakupów z drugiej ręki Vinted, usługa logistyczna Vinted Go oraz system płatności Vinted Pay. Mający siedzibę w Wilnie pierwszy litewski „jednorożec” opublikował właśnie swoje sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

Firma Vinted Group, której wartość wynosi obecnie pięć miliardów euro, ma za sobą bardzo udany rok. W 2024 roku jej przychód osiągnął 813,4 miliona euro, zaliczając wzrost o imponujące 36 procent w porównaniu z rokiem 2023, kiedy przychód wyniósł 596,3 miliona euro.

Jeszcze większe wrażenie robi wzrost zysku netto. W 2023 roku wyniósł on 17,8 milionów euro. W roku 2024 zysk było to już 76,7 milionów, a więc o 330 procent więcej.

Na przestrzeni ostatniego roku o 19 procent wzrosła również liczba pracowników Vinted Group. Obecnie firma zatrudnia ponad 2,2 tysiąca osób.

Raport Vinted: użytkownicy kupują coraz więcej używanych rzeczy

Firma Vinted informuje w swoim rocznym raporcie, że zanotowała wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych, również w tej obejmującej wyroby luksusowe. W najbliższych miesiącach twórcy platformy mają w planie inwestycje na nowych rynkach, a także rozwijanie kolejnych kategorii produktów, obecnie to także urządzenia elektroniczne.

Do sukcesu Vinted Group przyczyniło się też między innymi stworzenie sieci paczkomatów o nazwie Vinted Go, co znacząco obniżyło koszty operacyjne przedsiębiorstwa. Testy we Francji i w krajach Beneluxu dają obiecujące rezultaty i w przyszłości paczkomaty Vinted mają pojawić się również w Hiszpanii i Portugalii.