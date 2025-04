Licząca zaledwie kilkanaście lat historii chińska marka Miniso zdobyła globalną popularność. Jeszcze kilka lat temu była obecna również w Polsce, jednak wycofała w trakcie pandemii. Czy wróci do naszego kraju? O tym szefowie chińskiego koncernu na razie nie informują, ale patrząc na tempo, w jakim Miniso otwiera nowe sklepy, to może być jedynie kwestia czasu.

Miniso chce stać się „supermarką”

Oprócz sprzedaży wyrobów stworzonych we współpracy z globalnymi markami takimi jak Hello Kitty, Disney, Marvel czy Coca-Cola, chińska marka Miniso słynie ze sprzedaży przedmiotów do domu, kosmetyków, zabawek i gadżetów elektronicznych, a także przekąsek i napojów, których wygląd i design kojarzy się z wysokiej jakości produktami marek z Japonii czy Korei.

Patrząc na logo Miniso, można mieć skojarzenia z charakterystycznym logotypem japońskiej marki odzieżowej Uniqlo. To strategia, którą obiera wiele innych chińskich marek – i która zadecydowała o ogromnym sukcesie Miniso.

Jeżeli chodzi o design produktów chińskiego giganta, można z kolei zauważyć podobieństwa do wyrobów innej cenionej japońskiej marki, Muji. Zasadnicza różnica dotyczy ceny – Miniso przyświeca motto, zgodnie z którym wyroby dobrej jakości nie muszą być drogie.