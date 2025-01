Firma z Sycylii chce zablokować nowy biznes Zary. Spór o dwie litery w nazwie

Zara, jedna z najbardziej znanych marek odzieżowych na świecie, chce się rozwijać i tworzyć projekty, które będą wychodzić poza to, do czego przyzwyczaiła swoich klientów i klientki. Jednak na drodze Zary do sukcesu może stanąć rodzinna firma z Sycylii.