Triumf rosyjskiego „króla dżinsów”. 76-latek debiutuje na liście miliarderów

Otwarto też 130 nowych sklepów Gloria Jeans. Teraz marka posiada około 700 sklepów w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.

Mielnikowowi wielokrotnie stawiano różne oskarżenia, między innymi korupcję czy defraudację pieniędzy z państwowych spółek. Rosyjskiemu „królowi dżinsów” udawało się uniknąć spotkania z wymiarem sprawiedliwości, jednak kolejne afery i skandale z jego udziałem uczyniły go jednym z najbardziej kontrowersyjnych rosyjskich miliarderów.

Rosyjski miliarder Władimir Mielnikow — od handlarza do listy „Forbesa”

Władimir Mielnikow urodził się 10 marca 1948 roku w Postawach na Białorusi. Jako dziecko stracił oboje rodziców, co zmusiło go do bardzo wczesnego rozpoczęcia pracy. Udało mu się jednak zdobyć w międzyczasie wyższe wykształcenie — skończył towaroznawstwo.

Pod koniec ery ZSRR Mielnikow działał jako drobny przedsiębiorca — sprzedawał ubrania i próbował je też produkować. Nie obyło się bez problemów — biznesmen trafił nawet do więzienia za używanie zagranicznych walut.

W 1998 roku Mielnikow założył firmę Gloria Jeans z siedzibą w Rostowie nad Donem na południu Rosji. Początkowo produkował wyroby dla takich marek jak Levi's czy H&M. To właśnie zagraniczne zamówienia przyniosły Mienikowowi fortunę i pozwoliły na uruchomienie własnej marki odzieżowej.

Kolejny przełom nastąpił w 2022 roku. Wycofanie się z Rosji takich marek z segmentu fast fashion jak Inditex, H&M czy Uniqlo wskutek agresji Rosji na Ukrainę stało się szansą dla Gloria Jeans na zapełnienie takiej luki. Mielnikow skrzętnie tę szansę wykorzystał.