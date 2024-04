Jeff Bezos, który w tegorocznej edycji listy najbogatszych ludzi świata magazynu „Forbes” zajął trzecie miejsce, z majątkiem wycenianym na 194 miliardy dolarów, od kilku lat nie prowadzi już firmy Amazon – w 2021 roku zrezygnował z funkcji CEO i skupił się na innych swoich przedsięwzięciach, między innymi na gazecie „Washington Post” i Blue Origin, firmie zajmującej się lotami kosmicznymi.

Ma też więcej czasu na inwestycje, także w nieruchomości. Upatrzył sobie „bunkier miliarderów” – ekskluzywną wyspę zamieszkaną przez ludzi bardzo bogatych. Właśnie kupił kolejną nieruchomość na tej wyspie.

Jeff Bezos inwestuje: nr 3 na liście najbogatszych ludzi świata według „Forbesa”

Jeff Bezos, twórca firmy Amazon, kupił już trzecią posiadłość na wyspie Indian Creek na Florydzie — informuje „Bloomberg”. Sąsiadami Bezosa są między innymi Ivanka Trump, piosenkarz Julio Iglesias, gwiazda futbolu amerykańskiego Tom Brady czy słynny DJ David Guetta. Co przyciąga bardzo zamożne osoby do tego zakątka Florydy, do którego przylgnęła nazwa „bunkra miliarderów”?

Niewielka sztuczna wyspa o nazwie Indian Creek przynależy do laguny w zatoce Biscayne w południowej części Florydy. To bardzo malowniczy zakątek półwyspu, gdzie panuje ciepły, subtropikalny klimat i bardzo kameralna atmosfera. Nic dziwnego, że Bezos tak polubił to miejsce na Florydzie.