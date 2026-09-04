Historia tego miejsca sięga początków XX wieku. Przez dekady przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze produkowano urządzenia spawalnicze znane w całej Polsce. Charakterystyczne ceglane hale ozdobione logiem Perun stały się symbolem przemysłowej części Grochowa. W ostatnich latach czas się tu zatrzymał – dookoła rosły nowe osiedla, a tymczasem opuszczone hale niszczały. Niebawem zabytkowe budynki odżyją, a wraz z nimi teren, na którym stoją. Nagradzana pracownia WWAA prowadzona przez Natalię Paszkowską i Marcina Mostafę przygotowała projekt, który pozwoli połączyć dawne hale z zabudową mieszkaniową.

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Perun: Nowy projekt pracowni WWAA i Alides Polska

Projekt przygotowany przez pracownię WWAA zakłada połączenie zabudowy poprzemysłowej ze współczesną architekturą mieszkaniową oraz nowymi przestrzeniami dostępnymi dla Warszawiaków. Docelowo powstaną 242 mieszkania oraz lokale usługowe na potrzeby mieszkańców osiedla i okolicy. Inwestycję realizuje firma Alides Polska.

Początek września to ważny moment dla projektu – ruszają prace zabezpieczające na terenie dawnej fabryki Perun zabytkowe hale. W przyszłości mają one stać się sercem i ozdobą całej realizacji. Zgodnie z projektem WWAA hale zostaną zachowane i zaadaptowane do nowych funkcji. W planach jest między innymi usunięcie obecnych dachów i przewiezienie ich elementów do konserwacji, przywrócenie zamurowanych niegdyś okien, a także kompleksowe odrestaurowanie obiektów. Docelowo znajdą się w nich lokale usługowe, dzięki temu dzielnica zyska unikatowe budynki, ale w nowej formie.

Foto: WWAA

„Proces będzie wymagał pogodzenia dwóch pozornie przeciwstawnych założeń: zachowania autentyczności miejsca i jednoczesnego przygotowania dawnych obiektów do zupełnie nowego sposobu użytkowania. Chcemy, by elementy stanowiące o charakterze dawnej fabryki pozostały ważną częścią architektury całego założenia” – tłumaczy Marcin Mostafa z pracowni WWAA.

Foto: R.Kaźmierczak

Projekt zakłada, że nowa architektura, która powstanie na terenie dawnej fabryki, ma stanowić współczesne tło dla industrialnego dziedzictwa dawnej fabryki Perun. Ponadto osie widokowe zaprojektowano w taki sposób, by zabytkowe hale odgrywały pierwszoplanową rolę. Co ważne – teren osiedla będzie ogólnodostępny, a oprócz budynków mieszkalnych i obiektów usługowych pojawią się tereny zielone oraz ścieżka edukacyjna opowiadająca historię dawnej fabryki urządzeń spawalniczych.

Warszawa: Historia fabryki Perun na Grochowie

Historia fabryki sięga początków XX wieku. W 1913 r. w Warszawie uruchomiono produkcję tlenu w firmie „Perun”. Trzy lata później doszło do połączenia przedstawicielstwa francuskiej firmy L’Air Liquide ze Spółką Akcyjną „Perun”. Powstało Towarzystwo Akcyjne „Perun”, które w halach przy ul. Grochowskiej na warszawskiej Pradze rozpoczęło produkcję sprzętu i materiałów spawalniczych.

Foto: R.Kaźmierczak

Kluczowy w historii firmy okazał się okres międzywojenny, wtedy Perun rozwijał się najbardziej dynamicznie. Na Grochowie produkowano m.in. tlen, urządzenia do cięcia oraz materiały wykorzystywane w spawaniu gazowym i elektrycznym. Powstawała tu także aparatura do tlenoterapii oraz lampy dla straży pożarnej i kolei. Fabryka zapisała się również w historii polskiej architektury. Na przełomie lat 20. i 30. w firmie Perun wykonano spawaną konstrukcję warszawskiego gmachu banku PKO. Szkielet ważący 700 ton był wówczas najcięższą konstrukcją budowlaną tego typu w Europie.