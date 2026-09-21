Historia pałacu w Dłużku w gminie Lubsko w woj. lubuskim sięga XVII wieku
Historia pałacu w Dłużku w gminie Lubsko w woj. lubuskim sięga XVII wieku. Po wojnie działał tu PGR, a przez ostatnie lata budynek stał opuszczony i zaniedbany. Jedna z reprezentacyjnych rezydencji, jakich w zachodniej Polsce jest bardzo wiele, ma szansę w przyszłości stać się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w regionie. To dzięki związkom pałacu z Augustą Wiktorią, żoną ostatniego cesarza Niemiec, Wilhelma II. Jak na razie jednak na drodze do realizacji ambitnego planu stoją pieniądze oraz procedury konserwatorskie.
Gmina Lubsko ma plan, aby gruntownie zrewitalizować pałac i uczynić go atrakcją turystyczną, opowiadającą dzieje zabytku. W pałacu ma ponadto znaleźć się sala bankietowa i konferencyjna, restauracja i apartamenty hotelowe. Przyszły wystrój wnętrz ma nawiązywać do lat świetności rezydencji.
Jak informuje serwis Property Design, wszystko jest już prawie gotowe. Przeprowadzono inwentaryzację budynku i dokładne skanowanie 3D na potrzeby rewitalizacji, analizę materiałów archiwalnych, a także badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne. Sporządzono niezbędną dokumentację oraz wstępną wizualizację elewacji, nawiązującej do czasów, kiedy w pałacu przebywała cesarska rodzina Augusty Wiktorii.
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Największym problemem są fundusze, a także formalności wiążące się z otrzymaniem zgody konserwatora zabytków na rewitalizację pałacu. Samorząd poszukuje środków z różnych źródeł, nie wyklucza dofinansowania w ramach współpracy z Niemcami.
Nadszarpnięty zębem czasu pałac wciąż przypomina o kilku gruntowych przebudowach, które przeprowadzono zgodnie z modnymi wówczas stylami architektonicznymi. Najbardziej widoczny jest XIX-wieczny neogotyk za sprawą m.in. charakterystycznych ostrych łuków, schodkowych szczytów oraz sklepień kolebkowych i krzyżowych w dawnych komnatach.
Początki rezydencji w Dłużku sięgają drugiej połowy XVII w. Renesansowy dwór wybudowano na polecenie Johanna Adolfa von Dallwitza, komisarza wojennego księcia saskiego. Do dworu przynależał wówczas ogród i sad.
Rezydencja w takim kształcie przetrwała we właściwie niezmienionym stanie do drugiej połowy XIX w., kiedy przebudowano ją w stylu neogotyckim. Ogród rozbudowano i przekształcono w park z licznymi ścieżkami i stawami, a do spichlerza, obory i stodoły dołączył czworak.
22 października 1858 r., w pałacu na świat przyszła księżniczka Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga, córka księcia Szlezwika i Holsztynu Fryderyka VIII. W 1881 r. poślubiła księcia Wilhelma II Hohenzollerna, dzięki czemu 8 lat później została cesarzową Niemiec i królową Prus. Jak się później okazało – ostatnią w historii, o czym zadecydował wynik I wojny światowej.
Po 1945 roku pałac w Dłużku oddano Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Wnętrza budynku przekształcono na biura i mieszkania, tworząc nowe ściany działowe oraz zamurowując historyczne otwory okienne i drzwiowe. W budynku działały też również kawiarnia i klub, w których organizowano różnego rodzaju lokalne imprezy.
W kolejnych latach z pałacu zaczęli wyprowadzać się kolejni mieszkańcy, aż w końcu całkowicie opustoszał. W 2023 r. dawną rezydencję przejęły władze gminy Lubsko.
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