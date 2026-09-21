Škoda Peaq w topowej wersji 90x z pakietem Sportline.
Jak bardzo producenci samochodów wierzą w elektromobilność? Są tacy, jak Jaguar, którzy wzorem Hernána Cortesa spalili za sobą statki, by nie było już odwrotu od napędu elektrycznego. W przypadku Brytyjczyków (choć tak naprawdę Hindusów) tym gestem było zakończenie produkcji wszystkich modeli spalinowych i długa pauza produkcyjna przed wprowadzeniem na rynek modelu Jaguar Type 01, pierwszego luksusowego elektryka w historii marki, zasłużonej dla europejskiej motoryzacji.
To radykalna postawa, większość producentów woli ostrożniejsze podejście i wciąż oferuje także modele spalinowe. „Przyszłość będzie hybrydowa” – powiadają analitycy trendów i mają rację. Innowacje potrzebują czasu, by okrzepnąć na rynku. Kolej też początkowo nazywano diabelskim wynalazkiem, od którego można dostać wstrząśnienia mózgu, nie wspominając o maszynach tkackich czy telefonie.
O próbie zawrócenia z drogi ku elektryfikacji nie ma jednak mowy. Na pewno nie w przypadku Škody, która pokazuje tej jesieni aż dwa modele elektryczne, i to skrajne – jednocześnie najmniejszy i największy.
Do niedawna pula aut elektrycznych w gamie Škody kończyła się na dwóch modelach. Odtąd jest ich dwa razy więcej. Do Elroqa i Enyaqa dołączyły nie tylko model Epiq, ale też Peaq, okazały flagowiec z siedmioma miejscami i imponującym zasięgiem. Nie uprzedzajmy jednak wypadków.
Skoda to dla wielu osób synonim taniego, niezawodnego europejskiego auta. Tak było przez lata. Sprawdzone rozwiązania, dobre wyczucie tego, co dla kierowców jest istotne, a z czego są gotowi zrezygnować w imię niższej ceny, design, który łatwo przypada do gustu i nie budzi skrajnych opinii – to przez lata była sprawdzona recepta producenta z Mladá Boleslav. Co ważne – sprawdzała się na europejskich rynkach.
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Rzecz jednak w tym, że bycie producentem tanich i niezawodnych aut to dzisiaj dla Škody już za mało. Czeska firma czuje wiatr w żaglach i chce to wykorzystać. Widać to wyraźnie, gdy spojrzy się na to, jak w ostatnich latach rozwija się ta marka. Nowy model Škoda Peaq też jest dowodem na to, że Czesi pragną iść do przodu.
Całkowicie nowa Škoda Peaq to nawiązanie do konceptu Vision 7S pokazanego cztery lata temu. Uwagę zwraca między innymi nowa forma przodu samochodu z charakterystycznymi reflektorami w kształcie litery T (z przodu i z tyłu) oraz wyrazisty, mocno narysowany przód samochodu z charakterystyczną czarną listwą. To nie jest Škoda w stylu Fabii, ale nowe otwarcie dla czeskiej marki, które pokazuje, że Czesi idą w stronę rynku premium. Językiem tej zmiany jest styl projektowania nazwany Modern Solid – przykłady rozwiązań opartych o tę filozofię znajdziemy w omawianym już modelu Epiq, ale flagowy elektryczny SUV Peaq daje projektantom jeszcze więcej przestrzeni do zaprezentowania nowego, bardziej wyrafinowanego i minimalistycznego oblicza Skody.
Pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, zanim przejdziemy do szczegółów: to największy i najbardziej przestronny z SUV-ów oferowanych przez Skodę. Długość całkowita Peaqa wynosi 4874 mm, co oznacza, że mamy do czynienia z autem o 116 mm dłuższym od modelu Kodiaq, do tej pory najbardziej przestronnego w ofercie czeskiej marki. To auto rodzinne, komfortowe, dobre do dłuższych podróży – na przykład przez Alpy, choć równie dobrze sprawdzi się też na drodze w Tatry czy Karkonosze. Przestronne wnętrze, mnóstwo miejsca i trzy rzędy siedzeń – to atuty, z którymi trudno dyskutować.
Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń Peaq dysponuje największym bagażnikiem w historii Škody o pojemności aż 935 litrów. Dodatkowy przedni bagażnik o pojemności 37 litrów pozwala schować kable do ładowania i drobiazgi przydatne podczas podróży. Z kolei w kabinie umieszczono schowki o łącznej pojemności 33 litrów.
Škoda Peaq dostępna jest w pięciu wersjach wykończenia wnętrza: Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft oraz Sportline. Warto wspomnieć o debiutującym w samochodach Škody opcjonalnym pakiecie Relax dostępnym dla wszystkich wersji wykończenia wnętrza. Tworzą go między innymi elektrycznie regulowane i podgrzewane przednie fotele, funkcja masażu oraz elektrycznie regulowane podnóżki czy składany stolik zintegrowany z konsolą środkową.
Škoda ma też gotowy pomysł na to, jak wykorzystać tak przestronne wnętrze – po złożeniu tylnej kanapy ukazuje się przestrzeń, którą można wypełnić materacem o długości dwóch metrów (produkowanym przez firmę zewnętrzną – dodajmy dla porządku). Stąd już tylko krok do tego, by Peaq stał się mikrokamperem, pomaga w tym tryb kempingowy (Camp Mode), ustawiający odpowiedni tryb pracy układu wentylacji, dzięki temu można utrzymać wybraną temperaturę wnętrza nawet przez 10 godzin.
Takie rozwiązanie jest oczywiście kompromisem, o czym wie każdy, kto podróżował pełnowymiarowym kamperem, ale Peaqa w takiej odsłonie doceni każdy, kto kocha wolność podczas podróży. Sprawdziłem – materac świetnie spełnia swoją funkcję, a ogromny dach panoramiczny z funkcją Dynamic Shade Control, dzięki specjalnej technologii, pozwala płynnie zmieniać stopień przezroczystości dachu oraz przepuszczalności światła.
Škoda Peaq to SUV z napędem elektrycznym, to już wiemy. Auto jest dostępne z dwiema pojemnościami akumulatorów, w tym z ogniwem o pojemności 91 kWh – największym, jakie kiedykolwiek zamontowano w samochodzie marki Škoda. Drugi wariant to akumulator o pojemności 63 kWh brutto.
Peaq debiutuje na rynku w trzech wersjach: Peaq 60, Peaq 90 oraz Peaq 90x, różni je moc układu napędowego. Wersja Peaq 60 została zbudowana w oparciu o mniejszy akumulator, dysponuje napędem tylko na tylną oś, a jej maksymalna moc wynosi 150 kW. Z kolei Peaq 90 i Peaq 90x działają w oparciu o większy akumulator o wspomnianej pojemności 91 kWh brutto. Peaq 90 ma napęd na tylną oś, natomiast Peaq 90x – jak łatwo się domyślić, na cztery koła. Peaq 90 oferuje moc maksymalną 210 kW, natomiast Peaq 90x osiąga aż 220 kW i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,6 sekundy. Jak deklaruje producent w konfiguracji Peaq 90 flagowy SUV czeskiej marki oferuje największy zasięg wśród elektrycznych modeli Škody – ok. 640 kilometrów.
Peaqa wyposażono w funkcję ładowania dwukierunkowego, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze do zasilania urządzeń zewnętrznych. Technologia Vehicle-to-Load (V2L) umożliwia zasilanie sprzętów, takich jak rowery elektryczne czy urządzenia gospodarstwa domowego, poprzez gniazdo 230 V w bagażniku lub za pomocą adaptera V2L podłączonego do gniazda ładowania pojazdu. Peaq wykorzystuje również funkcję Vehicle-to-Home (V2H), która pozwala wykorzystać energię z akumulatora samochodu do zasilania systemu energetycznego w domu, co pozwala lepiej wykorzystywać różne ceny prądu w ciągu doby.
Po zajęciu miejsca za kierownicą pojawia się zaskoczenie. Centralne miejsce na konsoli środkowej zajmuje pionowy wyświetlacz o przekątnej 13,6 cala. Dotąd takie rozwiązanie zwykliśmy kojarzyć z pewnym amerykańskim producentem, ale widać, że układ tego typu zyskuje zainteresowanie producentów samochodów. W Škodzie Peaq wprowadzono całkowicie nowy interfejs oraz ekran główny. System działa w oparciu o Androida, kierowca ma do wyboru fabryczne rozwiązania, a także aplikacje dostępne w firmowym sklepie Connect Store, gdzie czekają między innymi apki Spotify czy YouTube.
Peaq został zaprojektowany z myślą o komforcie podczas długich podróży, pomaga w tym system audio firmy Sonos z 16 głośnikami, który w trakcie jazdy po autostradzie sprawdzał się świetnie. Dobre wytłumienie wnętrza pozwala delektować się dźwiękiem. Ja testowałem możliwości Sonosa podróżując przez Alpy i katując tyrolskie szlagiery z austriackich i niemieckich stacji radiowych, ale system równie dobrze poradzi sobie z koncertami fortepianowymi Brahmsa muzyką Dawida Podsiadły.
Škoda Peaq pojawia się na polskim rynku w dwóch wersjach wyposażenia, Selection i Sportline. W tej pierwszej wersji ceny zaczynają się od 204900 tysięcy złotych za model z akumulatorem o pojemności 63 kWh i od 255100 złotych za model z układem o pojemności 91 kWh oraz napędem na obie osie. W wersji Sportline można wybierać z dwóch modeli, obu wyposażonych w akumulator o pojemności 91 kWh. Tu różnica polega na przeniesieniu napędu na jedną lub obie osie: ceny wersji 90 zaczynają się od 266100 złotych jeśli wystarcza nam napęd tylko na tył (zyskujemy za to większy zasięg). Ceny wersji 90x z napędem na obie osie zaczynają się od 279100 złotych.
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