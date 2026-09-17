Położona na wzgórzu budowla o surowych wnętrzach wystąpiła w serialu „Outlander: Blood of My Blood” jako Castle Leathers, rodowa siedziba lorda Simona Frasera. Jesienią 2025 r. w zamku zrealizowano zdjęcia do drugiego sezonu serialu.

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Balvaird Castle: Wyjątkowa szkocka rezydencja

Balvaird Castle położony jest w Perthshire, na wzgórzach Ochil. Znajduje się pod opieką odpowiadającego za dziedzictwo kulturowe Szkocji Historic Environment Scotland. Organizacja ta na swojej stronie internetowej informuje, że zamek został zbudowany prawdopodobnie pod koniec XV wieku. Był siedzibą rodu Murrayów z Balvaird, którzy rozbudowywali i przebudowywali go przez następne 150 lat. Następnie przenieśli się do Scone Palace. Balvaird wykorzystywany był w późniejszym czasie jako kwatery dla pracowników rolnych.

Tak wygląda Balvaird Castle

Balvaird Castle wybudowany został na planie zbliżonym do litery L jako ufortyfikowana wieżowa rezydencja. Jego bryła, jak zauważa Property Design, wyróżnia się wspartym na konsolach parapetem, wieżyczkami narożnymi oraz jedną obserwacyjną znajdującą się nad klatką schodową.

O wyjątkowości budowli stanowi jednak jej otoczenie. Balvaird Castle, w przeciwieństwie do innych tego typu wież, podziwiać można w pełniejszym kontekście, ponieważ przetrwał wraz z pierwotnym otoczeniem. Wokół zachowały się wewnętrzne i zewnętrzne dziedzińce, pozostałości budynków gospodarczych, ogród otoczony murem oraz rozległy park.

Balvaird Castle ponownie otwarty dla turystów

Przez ostatnie ponad dziesięć lat Balvaird Castle można było oglądać jedynie z zewnątrz. W tym czasie prowadzono w nim prace konserwatorskie. Mimo że nie zostały zakończone, latem obiekt znów został udostępniony turystom. W związku z trwającym remontem zwiedzanie miało nietypowy charakter, podaje Property Design. W trakcie wycieczek, których trasa wiodła przez wewnętrzne i zewnętrzne części zamku, turyści mieli obowiązek założyć kaski i kamizelki. Musieli również liczyć się z nierównymi nawierzchniami i schodami.

– W efekcie sama konserwacja stała się częścią doświadczenia, które zapewne na długo zapadnie w pamięć, zarówno miłośnikom zamkowej architektury, jak i serialu „Outlander” – zauważa Property Design.