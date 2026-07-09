W 2017 r. Arka Koniecznego zdobyła tytuł najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design Awards, którego organizatorem jest ceniony magazyn „Wallpaper”.
Niebawem odbędą się dni otwarte Arki Koniecznego – domu architekta Roberta Koniecznego, właściciela i założyciela katowickiej pracowni KWK Promes. Właśnie ruszyła rejestracja na dwudniowe wydarzenie, w ramach którego będzie można zwiedzić Arkę Koniecznego w Beskidach.
W 2013 r. architekt Robert Konieczny wybudował w Brennej w Beskidach nietuzinkową rezydencję dla siebie i swojej rodziny. Arka Koniecznego – bo właśnie tak architekt nazwał swój dom – przypomina łódź, która osiadła na zboczu.
Arka Koniecznego bardzo szybko przykuła uwagę ekspertów ze świata architektury, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dom architekta obsypano nagrodami i nominacjami.
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W 2016 r. dom Koniecznego znalazł się w gronie projektów nominowanych do Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe, w tym samym roku zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Obiekty mieszkalne” w plebiscycie Polska Architektura 2016 oraz Grand Prix konkursu Polska Architektura XXL oraz Nagrodę Architektoniczną „Polityki”.
Bodaj najbardziej znaczący międzynarodowy sukces przyszedł w 2017 r. Arce Koniecznego przyznano wtedy tytuł najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design Awards, którego organizatorem jest prestiżowy, poświęcony designowi magazyn „Wallpaper. W gronie nominowanych w tamtejszej edycji konkursu (w różnych dziedzinach) znalazły się takie renomowane biura architektoniczne jak Herzog & de Meuron, Snøhetta, Zaha Hadid Architects czy MVRDV.
W 2025 roku, w rozmowie z magazynem „Sukces” Robert Konieczny tak mówił o Arce: „Zdarza mi się zagadać do ludzi, którzy przychodzą obejrzeć Arkę, kiedyś zaprosiłem nawet na herbatę grupę studentów. Gdy nie ma mnie na miejscu, można podejść, obejrzeć Arkę i wyrobić sobie zdanie, bo architektura musi bronić się sama. Nie mam z tym problemu. Namawiam jedynie, żeby nie jechać do nas samochodem, bo teren jest trudny. Wiele razy wyciągaliśmy auta gości za pomocą traktora czy koni”.
Do tej pory Arkę Koniecznego można było oglądać jedynie na zdjęciach lub z zewnątrz, jeśli ktoś zdecydował się na wyprawę w góry. Teraz miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową szansę dokładnie obejrzeć budynek, w którym Robert Konieczny mieszka z rodziną – zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
W dniach 18-19 lipca odbędzie się Weekend Otwarty Arki Koniecznego, w trakcie którego uczestnicy będą mogli zwiedzić całą rezydencję. Rejestracja online na wydarzenie trwa, z uwagi na wielkość domu liczba uczestników jest ograniczona.
Arkę Koniecznego wybudowano w malowniczej scenerii, na zboczu wzgórza. Z tradycyjną bryłą domu z dwuspadowym dachem kontrastuje minimalistyczny, szary beton – współczesny budulec, dzięki któremu architekt uzyskał prosty, wręcz surowy efekt.
Duże wrażenie robi też usytuowanie domu – część budynku unosi się w powietrzu, tuż nad ziemią. To tylko jedno z wielu innowacyjnych i eksperymentalnych jak na ówczesne czasy zabiegów, które zastosował Robert Konieczny w architekturze swojego domu.
Z Arką wiąże się interesująca historia: Robert Konieczny zaprojektował swój dom, po czym, ku zaskoczeniu ekipy budowlanej oraz rodziny, kilka dni przed rozpoczęciem budowy, całkowicie zmienił koncepcję i przygotował zupełnie nowy projekt. W ten sposób powstała Arka, budynek, który w kolejnych latach zyskał rozgłos na świecie, trafiając do czołowych magazynów i albumów poświęconych współczesnej architekturze.
W trakcie Weekendu Otwartego uczestnicy mogą liczyć na oprowadzanie po Arce Koniecznego z udziałem właściciela domu. Dowiedzą się więc z pierwszej ręki, co zainspirowało Roberta Koniecznego do nadania budynkowi takiej, a nie innej formy.
Konieczny opowie o procesie projektowania, a także jak – i czy w ogóle – konkretne rozwiązania sprawdzają się po latach. Zdradzi, które z nich okazały się właściwe, a także jak dom zmienił się przez ponad dekadę codziennego użytkowania.
Weekend Otwarty Arki Koniecznego odbędzie się we współpracy z magazynem Architektura-Murator. Rejestracji na wydarzenie można dokonać na stronie portalu.
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