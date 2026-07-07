Innowacje są paliwem współczesnego przemysłu, ale rewolucyjne pomysły rodzą się nie tylko w laboratoriach wielkich korporacji. Zdarza się, że autorami przełomowych rozwiązań są studenci czy młodzi pracownicy naukowi. Konkurs Nagroda Jamesa Dysona powstał po to, by takie pomysły zostały zauważone i docenione.

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Konkurs Nagroda Jamesa Dysona: Edycja 2026. Ostatnie dni na zgłoszenia

Co roku do konkursu zgłaszane są rozwiązania dotyczące zdrowia, ochrony środowiska, nowych technologii czy wyzwań, z którymi mierzą się miliony ludzi na świecie. Najważniejsza jest jednak nie sama idea, ale jej praktyczne zastosowanie. Zasada konkursu brzmi bowiem: „Zaprojektuj coś, co rozwiązuje problem”.

Udział to nie tylko szansa na zaprezentowanie projektu ekspertom, inwestorom i potencjalnym partnerom biznesowym z całego świata, ale także wymierne korzyści. Krajowi zwycięzcy otrzymują ponad 24 tys. zł i możliwość reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Laureaci wybrani przez sir Jamesa Dysona zdobywają nagrody przekraczające 146 tys. zł. Co ważne, uczestnicy zachowują pełne prawa do swojej własności intelektualnej.

O tym, jak wiele może zmienić udział w konkursie, najlepiej świadczą historie jego laureatów. W 2025 r. międzynarodowym zwycięzcą został WaterSense – opracowany przez Filipa Budnego system wykorzystujący sztuczną inteligencję do monitorowania jakości wody w rzekach i jeziorach w czasie rzeczywistym. Projekt zwrócił uwagę jury nie tylko zaawansowaną technologią, ale również potencjałem do wspierania ochrony zasobów wodnych na całym świecie.

Wśród wyróżnionych w 2025 roku polskich projektów znalazł się SmartHEAL, inteligentny opatrunek monitorujący proces leczenia ran przewlekłych, który może pomóc pacjentom i personelowi medycznemu szybciej reagować na niepokojące zmiany. Foto: Materiały prasowe

Międzynarodowe uznanie zdobył również m.in. Life Chariot, innowacyjny pojazd do transportu rannych zaprojektowany z myślą o miejscach, do których nie dociera tradycyjna pomoc medyczna. Wśród wyróżnionych polskich projektów znalazł się także SmartHEAL – inteligentny opatrunek monitorujący proces leczenia ran przewlekłych, który może pomóc pacjentom i personelowi medycznemu szybciej reagować na niepokojące zmiany.

W tym roku organizatorzy ponownie czekają na projekty młodych innowatorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca na stronie konkursu.

James Dyson to brytyjski wynalazca i przedsiębiorca, twórca firmy Dyson, znany z innowacyjnych rozwiązań, które stały się podstawą dziesiątków produktów dostępnych na całym świecie. Organizowany przez Brytyjczyka konkurs zapewnił jak dotąd wsparcie twórcom ponad 400 wynalazków. Z kolei fundacja założona w 2002 r. przez Jamesa Dysona jest międzynarodową organizacją charytatywną działającą w obszarze edukacji, której misją jest inspirowanie kolejnego pokolenia inżynierów. Fundacja inwestuje również w badania medyczne, do tej pory przekazała ponad 155 mln funtów na cele dobroczynne.