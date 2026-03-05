Z tego artykułu dowiesz się: Jakie było symboliczne znaczenie Wielkiego Kręgu podczas Expo w Osace?

Jakie założenia i tradycje wpłynęły na projekt Wielkiego Kręgu?

Co zadecydowało o wyborze drewna jako głównego materiału konstrukcyjnego?

W jaki sposób projekt Wielkiego Kręgu ewoluował od koncepcji infrastrukturalnej do symbolicznej?

Dlaczego Wielki Krąg był postrzegany jako dzieło łączące ludzi i naturę?

Jakie kontrowersje towarzyszyły decyzji o rozbiórce tej monumentalnej konstrukcji?

Ubiegłoroczne Expo w Osace to już historia. Podobnie jest z Wielkim Kręgiem – gigantyczną drewnianą konstrukcją, która otaczała teren wystawy i stanowiła jedną z głównych atrakcji dla milionów gości odwiedzających kompleks wystawienniczy.

Wielki Krąg było dziełem Sou Fujimoto, czołowego japońskiego architekta. W rozmowie z Ma Yansongiem, cenionym chińskim architektem z pracowni MAD, opublikowanej na łamach prestiżowego włoskiego magazynu „Domus”, japoński projektant opowiada o swoim pomyśle na Wielki Krąg, a także o tym, jak ewoluowała ta koncepcja.

Wielki Krąg: Symbol Expo 2025 w Osace

Czym był Wielki Krąg? W najprostszym ujęciu – unoszącą się nad ziemią ścieżką prowadzącą dookoła terenu wystawy i jednocześnie gigantycznym tarasem widokowym. Każdego dnia pokonywały go tysiące ludzi. Krąg dawał możliwość spojrzenia na Expo z góry, ale był też atrakcją samą w sobie. W trakcie Expo 2025 w Osace przez ten obiekt przewinęło się łącznie ponad 25 milionów ludzi z całego świata. W najbardziej tłocznym dniu konstrukcję otaczającą teren wystawy odwiedziło 20 tysięcy osób. Wieczorami obiekt gromadził tłumy ludzi, którzy obserwowali zachód słońca.