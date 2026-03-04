Surowy beton, stalowe półki i nietypowa konstrukcja z podwieszanych plastikowych pojemników – tak mogłaby wyglądać awangardowa galeria sztuki. Jednak produkty spożywcze na półkach jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia ze sklepem spożywczym. Nietypowy sklep znajduje się – i działa – w mieście Port de Pollença na Majorce.

Minimalizm i beton: brutalistyczny supermarket na Majorce

Wnętrza działającego od około roku supermarketu Voramar w centrum niewielkiego portowego miasteczka Port de Pollença na Majorce różnią się od większości przestrzeni komercyjnych tego typu. W środku dominują proste, geometryczne formy z surowego betonu i stali, a także światło, które odgrywa w całym wnętrzu bardzo istotną rolę.

Nietypowy projekt, który jego autorzy nazwali po prostu Plastic Box (ang. „plastikowe pudełko”), to koncepcja hiszpańskiej pracowni architektonicznej Minimal Studio z siedzibą w Puerto de Alcudia na Majorce. Jak zapewniają twórcy projektu, „redefiniuje on doświadczenie zakupowe poprzez wyrazistą estetykę i innowacyjną funkcjonalność”.

Voramar to pełnoprawny supermarket. Można się tu zrobić zakupy, a także usiąść przy stoliku, napić się kawy i coś przekąsić.