Brutalistyczny supermarket jak galeria sztuki. Prestiżowe nagrody za projekt

W mieście Pollensa na Majorce działa nietypowy sklep spożywczy. Jego brutalistyczne wnętrze na pierwszy rzut oka wygląda jak galeria sztuki współczesnej. Jak powstał projekt, który wzbudza zainteresowanie w całej Europie?

Publikacja: 04.03.2026 05:00

Projekt sklepu to dzieło architektów z hiszpańskiej pracowni Minimal Studio.

Foto: Leonardo Condor

Izabela Popko

Surowy beton, stalowe półki i nietypowa konstrukcja z podwieszanych plastikowych pojemników – tak mogłaby wyglądać awangardowa galeria sztuki. Jednak produkty spożywcze na półkach jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia ze sklepem spożywczym. Nietypowy sklep znajduje się – i działa – w mieście Port de Pollença na Majorce.

Minimalizm i beton: brutalistyczny supermarket na Majorce

Wnętrza działającego od około roku supermarketu Voramar w centrum niewielkiego portowego miasteczka Port de Pollença na Majorce różnią się od większości przestrzeni komercyjnych tego typu. W środku dominują proste, geometryczne formy z surowego betonu i stali, a także światło, które odgrywa w całym wnętrzu bardzo istotną rolę.

Nietypowy projekt, który jego autorzy nazwali po prostu Plastic Box (ang. „plastikowe pudełko”), to koncepcja hiszpańskiej pracowni architektonicznej Minimal Studio z siedzibą w Puerto de Alcudia na Majorce. Jak zapewniają twórcy projektu, „redefiniuje on doświadczenie zakupowe poprzez wyrazistą estetykę i innowacyjną funkcjonalność”.

Voramar to pełnoprawny supermarket. Można się tu zrobić zakupy, a także usiąść przy stoliku, napić się kawy i coś przekąsić.

Wnętrze ma bardzo surowy wystrój, tworzą je przede wszystkim betonowe ściany i podłoga. Rzędy produktów znajdują się na stalowych półkach, które podkreślają surowy wystrój sklepu. Rolę pozostałych sklepowych mebli pełnią betonowe bloki, które odpowiednio wyrzeźbiono i wypolerowano.

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów nietypowego supermarketu jest instalacja na suficie, składająca się z wielu plastikowych pojemników, których zazwyczaj używa się do transportu i przechowywania produktów w supermarketach. Zamontowano je tak, że tworzą urozmaiconą, modułową strukturę.

Pojemniki umieszczono również w różnych innych miejscach sklepu. W całym projekcie wykorzystano ich łącznie ponad tysiąc.

Plastic Box: Supermarket projektu Minimal Studio

Plastikowe pojemniki podtrzymują i zarazem filtrują światło, które emitują ledowe lampy. Ażurowa struktura pojemników tworzy geometryczną grę światła i cienia, która zmienia się w zależności od pory dnia i intensywności światła.

Instalacja z pojemników, która w bardzo prosty i zarazem oryginalny sposób sugeruje podstawową funkcję całego miejsca, nie tylko podtrzymuje oświetlenie. Kryje się w niej też instalacja wentylacyjna i zbiorniki magazynujące wodę deszczową.

Surowy design idzie w parze z koncepcją ekonomii cyrkularnej. Zarówno plastikowe pojemniki, jak i sklepowe lady pochodzą z odzysku. Ich ponowne zaadaptowanie przez architektów nadaje im zupełnie nową wartość, zarówno estetyczną, jak i funkcjonalną.

Wnętrze sklepu Voramar zdążyło już otrzymać w tym roku wyróżnienia w dwóch cenionych konkursach architektonicznych. Projekt otrzymał złoto w ramach Japan International Pioneer Awards 2025 w kategorii „Przestrzenie komercyjne i wystawiennicze” oraz główną nagrodę w konkursie Built Design Awards 2025 w podobnej kategorii.

Źródło: rp.pl

