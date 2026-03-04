Projekt sklepu to dzieło architektów z hiszpańskiej pracowni Minimal Studio.
Surowy beton, stalowe półki i nietypowa konstrukcja z podwieszanych plastikowych pojemników – tak mogłaby wyglądać awangardowa galeria sztuki. Jednak produkty spożywcze na półkach jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia ze sklepem spożywczym. Nietypowy sklep znajduje się – i działa – w mieście Port de Pollença na Majorce.
Wnętrza działającego od około roku supermarketu Voramar w centrum niewielkiego portowego miasteczka Port de Pollença na Majorce różnią się od większości przestrzeni komercyjnych tego typu. W środku dominują proste, geometryczne formy z surowego betonu i stali, a także światło, które odgrywa w całym wnętrzu bardzo istotną rolę.
Nietypowy projekt, który jego autorzy nazwali po prostu Plastic Box (ang. „plastikowe pudełko”), to koncepcja hiszpańskiej pracowni architektonicznej Minimal Studio z siedzibą w Puerto de Alcudia na Majorce. Jak zapewniają twórcy projektu, „redefiniuje on doświadczenie zakupowe poprzez wyrazistą estetykę i innowacyjną funkcjonalność”.
Czytaj więcej
Eksperci nie mają wątpliwości: liczące ponad sto lat górskie schronisko Xalet del Catllaràs w Kat...
Voramar to pełnoprawny supermarket. Można się tu zrobić zakupy, a także usiąść przy stoliku, napić się kawy i coś przekąsić.
Wnętrze ma bardzo surowy wystrój, tworzą je przede wszystkim betonowe ściany i podłoga. Rzędy produktów znajdują się na stalowych półkach, które podkreślają surowy wystrój sklepu. Rolę pozostałych sklepowych mebli pełnią betonowe bloki, które odpowiednio wyrzeźbiono i wypolerowano.
Jednym z najbardziej wyrazistych elementów nietypowego supermarketu jest instalacja na suficie, składająca się z wielu plastikowych pojemników, których zazwyczaj używa się do transportu i przechowywania produktów w supermarketach. Zamontowano je tak, że tworzą urozmaiconą, modułową strukturę.
Pojemniki umieszczono również w różnych innych miejscach sklepu. W całym projekcie wykorzystano ich łącznie ponad tysiąc.
Plastikowe pojemniki podtrzymują i zarazem filtrują światło, które emitują ledowe lampy. Ażurowa struktura pojemników tworzy geometryczną grę światła i cienia, która zmienia się w zależności od pory dnia i intensywności światła.
Instalacja z pojemników, która w bardzo prosty i zarazem oryginalny sposób sugeruje podstawową funkcję całego miejsca, nie tylko podtrzymuje oświetlenie. Kryje się w niej też instalacja wentylacyjna i zbiorniki magazynujące wodę deszczową.
Surowy design idzie w parze z koncepcją ekonomii cyrkularnej. Zarówno plastikowe pojemniki, jak i sklepowe lady pochodzą z odzysku. Ich ponowne zaadaptowanie przez architektów nadaje im zupełnie nową wartość, zarówno estetyczną, jak i funkcjonalną.
Wnętrze sklepu Voramar zdążyło już otrzymać w tym roku wyróżnienia w dwóch cenionych konkursach architektonicznych. Projekt otrzymał złoto w ramach Japan International Pioneer Awards 2025 w kategorii „Przestrzenie komercyjne i wystawiennicze” oraz główną nagrodę w konkursie Built Design Awards 2025 w podobnej kategorii.
W miejscu średniowiecznego domu, stanął jego nietypowy następca. Architekci sięgnęli po szkło, by odtworzyć brył...
To miał być nowy symbol Belgradu i zarazem pomnik nowoczesności socjalistycznej Jugosławii. Genex Tower, bo o ni...
Surowy, minimalistyczny, funkcjonalny – i dobrze ukryty. Projekt autorstwa biura architektonicznego +kouple z Ki...
Trwa rozbiórka Wielkiego Kręgu, jednego z symboli ubiegłorocznej wystawy Expo w Osace. Największa na świecie dre...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas