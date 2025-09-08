Aktualizacja: 08.09.2025 23:08 Publikacja: 08.09.2025 12:35
W mieszkaniu projektu pracowni BXB Studio mieści się pracownia architektoniczna oraz mikroapartament.
Foto: Marcin Grabowiecki
Znana z innowacyjnych koncepcji i wielokrotnie nagradzana pracownia architektoniczna BXB Studio prowadzona przez Bogusława Barnasia ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie, tym razem w ramach konkursu European Property Awards 2025-2026. Jury doceniło projekt 70-metrowej siedziby BXB Studio na warszawskiej Pradze, w której połączono pracownię architektoniczną z prywatnym mikroapartamentem.
Liczący 70 metrów kwadratowych lokal na warszawskiej Pradze wcześniej mieścił cztery pokoje. Po wyburzeniu ścian działowych mieszkanie stało się hybrydową przestrzenią, w której około 50 metrów kwadratowych zajmuje pracownia twórcy BXB Studio, Bogusława Barnasia, zaś pozostałe 20 metrów to minimalistyczny mikroapartament z łazienką i garderobą.
Bogusław Barnaś, jeszcze przed pandemią postanowił przekształcić swoje stacjonarne biuro w przestrzeń pracy zdalnej. Jak twierdzi, łatwiej pracuje mu się w prywatnej przestrzeni niż w tradycyjnym biurze.
Wnętrza hybrydowego lokalu w budynku na warszawskiej Pradze doceniło jury European Property Awards 2025-2026 – cenionego konkursu dla architektów. Projekt autorstwa architektów z BXB Studio zdobył nagrodę w kategorii „Wnętrze wielofunkcyjne” („Mixed Use Interior”).
Przestrzeń do pracy i dla klientów pracowni utrzymano w stonowanych odcieniach beżu i brązu, wyjątek stanowi sypialnia. Znajduje się tu hol, gabinet ze stołem, stolikiem kawowym i sofą, ogólnodostępna łazienka oraz dwa balkony, które wychodzą na bujną zieleń.
Foto: Marcin Grabowiecki
Między korytarzem a gabinetem umieszczono dwustronną zabudowę z forniru, służącą jako garderoba i wnęka na drukarki, magazyn i regał ekspozycyjny dla kilkunastu makiet architektonicznych. Od strony holu we wnęce znajduje się siedzisko „Puff Uff” – pierwszy mebel projektu BXB Studio.
Przestrzeń do pracy odgradza od mikrokawalerki ściana z autorską fototapetą z artystycznym wizerunkiem innego projektu BXB Studio – Domu z Grotą, dla którego inspiracją była legenda o Smoku Wawelskim. Na ścianie umieszczono też rzeźbę Smoka Wawelskiego autorstwa artysty Piotra Popiackiego. Wszystko to stanowi ukłon w stronę krakowskiego pochodzenia pracowni Barnasia.
Foto: Marcin Grabowiecki
Popiacki stworzył też żeliwny stolik kawowy „Skorpion”. To z kolei nawiązanie do innego projektu pracowni – serii schronów Scorpio.
W całym lokalu pełno jest designerskich przedmiotów. Wśród nich znajduje się między innymi ceramika autorstwa Marty Mączki, stołek „Plopp” projektu Oskara Zięty czy odrestaurowany fotel Józefa Chierowskiego – model 366.
Foto: Marcin Grabowiecki
Część sypialnianą utrzymano w odcieniach grafitu, które kontrastują z jasnymi beżami przylegającej do niego łazienki. Przestrzeń mieszczącą sypialnię i łazienkę można aranżować na kilka sposobów, na przykład jako modny w ostatnim czasie otwarty salon kąpielowy lub jako sypialnię z garderobą i zamkniętą łazienką.
Foto: Marcin Grabowiecki
Drzewa za oknami stały się naturalnym buforem dla promieni słonecznych. W okresie zimowym, kiedy drzewa zrzucają liście, do lokalu wpada odpowiednia ilość światła. Naturalne oświetlenie, a także temperaturę wnętrza reguluje dodatkowo system rolet solarnych, które w stu procentach zasila energia słoneczna. Dzięki temu nie było konieczności instalowania klimatyzacji w lokalu.
