Mikroapartament z Warszawy z prestiżową nagrodą. „Wnętrze hybrydowe”

Warszawska siedziba biura architektonicznego BXB Studio doczekała się międzynarodowej nagrody. Realizację wyróżniono właśnie w konkursie European Property Awards 2025-2026.

Publikacja: 08.09.2025 12:35

W mieszkaniu projektu pracowni BXB Studio mieści się pracownia architektoniczna oraz mikroapartament

W mieszkaniu projektu pracowni BXB Studio mieści się pracownia architektoniczna oraz mikroapartament.

Foto: Marcin Grabowiecki

Izabela Popko

Znana z innowacyjnych koncepcji i wielokrotnie nagradzana pracownia architektoniczna BXB Studio prowadzona przez Bogusława Barnasia ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie, tym razem w ramach konkursu European Property Awards 2025-2026. Jury doceniło projekt 70-metrowej siedziby BXB Studio na warszawskiej Pradze, w której połączono pracownię architektoniczną z prywatnym mikroapartamentem.

Mikroapartament w pracowni architektonicznej. Nagroda dla polskich architektów

Liczący 70 metrów kwadratowych lokal na warszawskiej Pradze wcześniej mieścił cztery pokoje. Po wyburzeniu ścian działowych mieszkanie stało się hybrydową przestrzenią, w której około 50 metrów kwadratowych zajmuje pracownia twórcy BXB Studio, Bogusława Barnasia, zaś pozostałe 20 metrów to minimalistyczny mikroapartament z łazienką i garderobą.

Bogusław Barnaś, jeszcze przed pandemią postanowił przekształcić swoje stacjonarne biuro w przestrzeń pracy zdalnej. Jak twierdzi, łatwiej pracuje mu się w prywatnej przestrzeni niż w tradycyjnym biurze.

Czytaj więcej

Główną inspiracją dla projektu willi była jednoprzestrzenna forma takich tradycyjnych domostw jak ti
Architektura
Dom podróżników pod Warszawą. Nowoczesna oaza spokoju wśród zieleni

Wnętrza hybrydowego lokalu w budynku na warszawskiej Pradze doceniło jury European Property Awards 2025-2026 – cenionego konkursu dla architektów. Projekt autorstwa architektów z BXB Studio zdobył nagrodę w kategorii „Wnętrze wielofunkcyjne” („Mixed Use Interior”).

Mieszkanie do pracy zdalnej. Projekt warszawskiej pracowni BXB Studio

Przestrzeń do pracy i dla klientów pracowni utrzymano w stonowanych odcieniach beżu i brązu, wyjątek stanowi sypialnia. Znajduje się tu hol, gabinet ze stołem, stolikiem kawowym i sofą, ogólnodostępna łazienka oraz dwa balkony, które wychodzą na bujną zieleń.

Foto: Marcin Grabowiecki

Między korytarzem a gabinetem umieszczono dwustronną zabudowę z forniru, służącą jako garderoba i wnęka na drukarki, magazyn i regał ekspozycyjny dla kilkunastu makiet architektonicznych. Od strony holu we wnęce znajduje się siedzisko „Puff Uff” – pierwszy mebel projektu BXB Studio.

Przestrzeń do pracy odgradza od mikrokawalerki ściana z autorską fototapetą z artystycznym wizerunkiem innego projektu BXB Studio – Domu z Grotą, dla którego inspiracją była legenda o Smoku Wawelskim. Na ścianie umieszczono też rzeźbę Smoka Wawelskiego autorstwa artysty Piotra Popiackiego. Wszystko to stanowi ukłon w stronę krakowskiego pochodzenia pracowni Barnasia.

Foto: Marcin Grabowiecki

Popiacki stworzył też żeliwny stolik kawowy „Skorpion”. To z kolei nawiązanie do innego projektu pracowni – serii schronów Scorpio.

W całym lokalu pełno jest designerskich przedmiotów. Wśród nich znajduje się między innymi ceramika autorstwa Marty Mączki, stołek „Plopp” projektu Oskara Zięty czy odrestaurowany fotel Józefa Chierowskiego – model 366.

Foto: Marcin Grabowiecki

Część sypialnianą utrzymano w odcieniach grafitu, które kontrastują z jasnymi beżami przylegającej do niego łazienki. Przestrzeń mieszczącą sypialnię i łazienkę można aranżować na kilka sposobów, na przykład jako modny w ostatnim czasie otwarty salon kąpielowy lub jako sypialnię z garderobą i zamkniętą łazienką.

Foto: Marcin Grabowiecki

Drzewa za oknami stały się naturalnym buforem dla promieni słonecznych. W okresie zimowym, kiedy drzewa zrzucają liście, do lokalu wpada odpowiednia ilość światła. Naturalne oświetlenie, a także temperaturę wnętrza reguluje dodatkowo system rolet solarnych, które w stu procentach zasila energia słoneczna. Dzięki temu nie było konieczności instalowania klimatyzacji w lokalu.

Źródło: rp.pl

Architektura

Mikroapartament w pracowni architektonicznej. Nagroda dla polskich architektów

