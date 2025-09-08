Znana z innowacyjnych koncepcji i wielokrotnie nagradzana pracownia architektoniczna BXB Studio prowadzona przez Bogusława Barnasia ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie, tym razem w ramach konkursu European Property Awards 2025-2026. Jury doceniło projekt 70-metrowej siedziby BXB Studio na warszawskiej Pradze, w której połączono pracownię architektoniczną z prywatnym mikroapartamentem.

Mikroapartament w pracowni architektonicznej. Nagroda dla polskich architektów

Liczący 70 metrów kwadratowych lokal na warszawskiej Pradze wcześniej mieścił cztery pokoje. Po wyburzeniu ścian działowych mieszkanie stało się hybrydową przestrzenią, w której około 50 metrów kwadratowych zajmuje pracownia twórcy BXB Studio, Bogusława Barnasia, zaś pozostałe 20 metrów to minimalistyczny mikroapartament z łazienką i garderobą.

Bogusław Barnaś, jeszcze przed pandemią postanowił przekształcić swoje stacjonarne biuro w przestrzeń pracy zdalnej. Jak twierdzi, łatwiej pracuje mu się w prywatnej przestrzeni niż w tradycyjnym biurze.

Wnętrza hybrydowego lokalu w budynku na warszawskiej Pradze doceniło jury European Property Awards 2025-2026 – cenionego konkursu dla architektów. Projekt autorstwa architektów z BXB Studio zdobył nagrodę w kategorii „Wnętrze wielofunkcyjne” („Mixed Use Interior”).