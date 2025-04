Historia zamku w Stobnicy

Pomimo protestów ekologów i innych zainteresowanych podmiotów budowa zamku w Stobnicy ruszyła 2015 roku. Inwestor – spółka D.J.T. z Poznania – otrzymał pozwolenie na budowę od starosty obornickiego, żadnych zastrzeżeń wobec wpływu inwestycji na środowisko nie miała wtedy również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Znajdujący się na sztucznie usypanej wyspie zamek w Stobnicy jest wysoki na ponad 70 metrów i ma długość około 200 metrów. Liczy 15 kondygnacji, przy czym wysokość każdej z nich jest równa dwóm standardowym piętrom. W zamku ma się znaleźć 46 lokali mieszkalnych, w których może mieszkać blisko 100 osób. Nad warownią góruje kilkudziesięciometrowa wieża.

Architektem obiektu jest Waldemar Szeszuła, który o zamku w Stobnicy mówi, że ma to być minimiasteczko z uliczkami i dziedzińcami. „Projekt nie zawierał żadnych elementów powtarzalnych. Trudno go porównywać ze współczesnymi, standardowymi projektami budynków mieszkalnych, biurowych i innych. Zawiera mnóstwo szczegółowych detali, w dużym stopniu opartych o kamieniarkę, wymagających szczegółowych rysunków. Wszystko po to, aby w efekcie powstał obiekt, który w jak najwierniejszy sposób imituje czy jest formą prawdziwego średniowiecznego zamku” – mówił Szeszuła w wywiadzie.

Przedsięwzięcie od samego początku wzbudza duże kontrowersje, ponieważ znajduje się na terenie objętym programem Natura 2000. W 2018 roku prawidłowością zgód na budowę obiektu zainteresowało się CBA, w sprawę zaangażowała się też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Ruszyła kilkuletnia batalia prawna dotycząca pozwolenia na budowę. Przełom w sprawie zamku w Stobnicy nastąpił w marcu 2025 roku. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wtedy skargi kasacyjne do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2022 r roku, który z kolei uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 2021 roku, unieważniającą pozwolenie na budowę obiektu.

NSA wydał prawomocny wyrok, według którego pozwolenie na budowę obiektu jest w mocy. Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy budowa się zakończy i kiedy zamek stanie się dostępny dla gości.