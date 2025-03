To będzie jedno z najpiękniejszych lotnisk na świecie. Projekt u stóp Himalajów

Równie dużą rolę w konstrukcji lotniska będzie odgrywało naturalne światło. Maksymalne doświetlenie zapewnią ogromne przeszklenia w ścianach i w zadaszeniu. Z okien na wyższych piętrach będą roztaczać się spektakularne widoki na Himalaje.

W projekcie zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z najciekawszych jest konstrukcja lotniska z drewnianych modułów, które umożliwiają przebudowę i powiększenie całego kompleksu, jeżeli w przyszłości zajdzie taka potrzeba.

Bhutan znajduje się w strefie subtropikalnej, a więc lotnisku należało zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Będzie temu sprzyjać drewniana konstrukcja obiektu oraz energooszczędny system wentylacji w dachach. Na dachach znajdą się ponadto panele fotowoltaiczne.

Twórcy nowego lotniska przewidują, że będzie ono obsługiwało ponad 120 lotów dziennie. Do roku 2024 przez port lotniczy ma przewijać się około 1,3 miliona pasażerów rocznie, a do roku 2065 – nawet do 5,5 miliona.