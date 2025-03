W ostatni weekend przed zamknięciem stałej wystawy zwiedzający będą mogli zwiedzić Centrum Pompidou za darmo. W ramach atrakcji, które rozpoczną się już w piątek wieczorem, przewidziano sety didżejskie i warsztaty edukacyjne w różnych częściach budynku.

Wygląd obiektu na początku budził gwałtowne spory, obecnie Centrum Pompidou uchodzi za jedną z najważniejszych paryskich atrakcji turystycznych. Foto: JadeRadula, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Jak informuje agencja AFP, muzeum zachęca zwiedzających do tego, aby na tę specjalną okazję ubrali się w kreatywne ubrania kojarzące się z dziełami sztuki, które znajdują się w Centrum Pompidou. Pożegnanie stałej ekspozycji z darmowym wstępem potrwa aż do wieczora w poniedziałek. Wystawy czasowe będą otwarte do września.

Centrum Pompidou idzie do remontu. Ponownie otworzy się za pięć lat

Centrum Pompidou otwarto w 1977 roku. Budowa muzeum trwała pięć lat, autorami projektu byli wybitni architekci Renzo Piano i Richard Rogers. Powiedzieć, że liczący dziesięć kondygnacji, awangardowy budynek wzbudził duże emocje wśród Paryżan to jak nic nie powiedzieć.

Nowoczesny budynek ze szkła i stali w historycznym centrum Paryża zszokował opinię publiczną. Początkowo obiekt o charakterystycznej „odwróconej” konstrukcji z zewnętrznymi klatkami schodowymi i instalacjami poprowadzonymi na zewnątrz nie zyskał zbyt dużej sympatii. Jego skala, wielokolorowa fasada i industrialny charakter mocno kontrastuje z okolicznymi XIX-wiecznymi kamienicami.