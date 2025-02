W konkursie na nową siedzibę muzeum wzięli Polacy – architekci i z warszawskiej pracowni WXCA. Są oni autorami między innymi nowego kompleksu muzealnego na Cytadeli Warszawskiej, w skład którego wchodzi Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego. Jury konkursu na nową siedzibę Muzeum Nikoli Tesli postanowiło przyznać ich koncepcji specjalne wyróżnienie.

Foto: WXCA

„Projekt wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale też oddziałuje na płaszczyźnie emocjonalnej i intelektualnej, umożliwiając zwiedzającym głębsze połączenie z Teslą” – czytamy w werdykcie jury pod przewodnictwem Marko Stojčića, głównego urbanisty Belgradu.

„Układ przestrzenny zachęca do eksploracji idei wielkiego wynalazcy, czyniąc muzeum żywym, dynamicznym ośrodkiem nauki i innowacji. To miejsce, w którym historia Tesli ożywa i inspiruje do działania” – podsumowują swoją decyzję jurorzy.

Foto: WXCA

Pierwszą nagrodę w konkursie, do którego zgłosiło się 46 biur architektonicznych z całego świata, zdobył wspólny pwrojekt pracowni Zaha Hadid Architects z Londynu i Bureau Cube Partners z Belgradu. „To dla nas zaszczyt, że nasza wizja zdobywa uznanie na arenie międzynarodowej, mogąc konkurować z koncepcjami światowej sławy pracowni” – przyznają architekci WXCA.