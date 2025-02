Redakcja cenionego w branży architektonicznej portalu ArchDaily ogłosiła grono kandydatów do nagród BOTY (Building of the Year) w 15 kategoriach. Na liście nie zabrakło projektów z Polski. Jednym z nich jest projekt wnętrz warszawskiego salonu sukien ślubnych, jego autorami są architekci ze znanej ukraińskiej pracowni.

Butik z Warszawy w gronie najpiękniejszych na świecie

Konkurs Building of The Year to flagowy projekt cenionego branżowego serwisu ArchDaily. Projekty wnętrz, budynków i większych założeń urbanistycznych z całego świata walczą w kilkunastu kategoriach, między innymi „Domy”, „Architektura publiczna i krajobrazu”, „Biura”, czy „Architektura komercyjna”.

Wyłanianie zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach jest kilkuetapowe. Na każdym etapie uczestniczą w nim sami zarejestrowani czytelnicy portalu poprzez głosowanie na wybrany projekt.

Na tak zwaną krótką listę finałową trafi po pięć projektów z każdej kategorii, z których – również na drodze plebiscytu – zostaną wyłonieni zwycięzcy. Głosowanie dotyczy projektów, które opublikowano na łamach serwisu Arch Daily w 2024 roku.