Budynek warszawskiego MSN to dzieło amerykańskiego architekta Thomas Phifera. Foto: Marta Ejsmont

Po latach opóźnień MSN otworzyło się dla zwiedzających w październiku ubiegłego roku. Działająca od 2005 roku instytucja koncentruje się na polskiej sztuce XX i XXI wieku, zwłaszcza na tej najnowszej, która powstaje od zakończenia zimnej wojny. „Jedno z najmłodszych i najbardziej energicznych instytucji w Polsce wreszcie ma swój dom” – piszą redaktorzy The Lonely Planet.

Symbolem MSN-u stała się centralna klatka schodowa. Foto: Maja Wirkus

Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki na Placu Defilad. Bryła muzeum wyróżnia się na tle sąsiadujących z nią budynków swoją śnieżnobiałą fasadą i minimalistyczną formą, co zaczęło budzić kontrowersje już w 2014 roku, kiedy ogłoszono wyniki konkursu na projekt nowej siedziby MSN. Do tych kontrowersji odnieśli się też autorzy zestawienia. „Potężny, ale minimalistyczny budynek, zaprojektowany przez amerykańskiego architekta Thomasa Phifera, otwarto jesienią ubiegłego roku. Zebrał sporo krytyki za nieśmiały, a nawet przeciętny, zdaniem niektórych, projekt. Warto jednak zwrócić uwagę na zalane światłem dziennym atrium z klatką schodową, która prowadzi odwiedzających do galerii” – piszą redaktorzy The Lonely Planet.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej: Co nie podoba się krytykom tego gmachu?

Autor projektu MSN w swojej koncepcji nawiązał do architektury modernizmu. Niektórzy zarzucają prostemu obiektowi z białego betonu nadmierną prostotę i niedopasowanie do otaczającej go tkanki miejskiej.