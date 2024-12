Katedra Notre Dame otwiera się po pożarze. Remont pochłonął 3 miliardy złotych

Katedra Notre Dame w Paryżu uległa poważnym zniszczeniom wskutek pożaru z kwietnia 2019 roku. Zniszczenia spowodowane przez płomienie sprawiły, że kościół musiał przejść gruntowny remont, który trwał pięć lat. 8 grudnia obiekt zostanie wreszcie otwarty dla wiernych i zwiedzających. Po renowacji katedra będzie zachwycać.

Reklama

Katedra Notre Dame w Paryżu: pożar i odbudowa

Pożar w paryskiej katedrze Notre Dame wybuchł 15 kwietnia 2019 roku około godziny 18:00, ogień udało się ugasić dopiero nad ranem następnego dnia. Całkowitemu zniszczeniu uległa wówczas jedna trzecia więźby dachowej i 93-metrowa iglica katedry.

Wskutek pożaru oraz zawalenia się dachu i iglicy zniszczenia dotknęły też wnętrze katedry, między innymi organy – największy instrument muzyczny we Francji. Dym zanieczyścił też słynne gargulce i wiele innych elementów. Przetrwał natomiast front budynku wraz z dwiema wieżami, a wspólnym wysiłkiem Paryżan uratowano większość cennych dzieł sztuki.

Czytaj więcej Uroda Pokolenie Z odkryło dla siebie zapomniany rodzaj perfum. Eksplozja popularności Popularność perfum nie słabnie, to dla wielu osób pierwszy krok w stronę świata produktów luksusowych. Jednak ostatnie miesiące pokazują siłę nowego trendu, jego popularność to w dużym stopniu zasługa pokolenia Z.

Przygotowania do odbudowy katedry trwały do 2021 roku. Od początku osoby odpowiadające za remont zapowiadały, że prace odbędą się przy użyciu materiałów budowlanych oraz średniowiecznych rzemieślniczych metod, które stosowano w trakcie budowy świątyni ponad osiem wieków temu. Drewno które wykorzystano do odbudowy elementów konstrukcyjnych to dęby ze starych francuskich lasów.