Domek, który stanął na terenie jednego z warszawskich Rodzinnych Ogródków Działkowych, przeczy wyobrażeniom na temat budynków tego rodzaju. „Dom Koloru” projektu pracowni warszawskiej pracowni Noke Architects wyróżnia się nie tylko na tle obiektów, z którymi sąsiaduje, jest także czymś zupełnie nowym wśród polskich ROD-ów. Ma też nietuzinkowych właścicieli.

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Ogródki działkowe w Warszawie: domek projektu Noke Architects

Rodzinne Ogródki Działkowe w polskich miastach przeżywają renesans. Budzą coraz większe zainteresowanie u młodego pokolenia, które jednak urządza domki – i ogródki – zupełnie inaczej niż poprzednie pokolenia działkowiczów.

Wielu osobom ogródki działkowe wciąż kojarzą się z zaniedbanymi domkami rodem z PRL wykonanymi z tanich materiałów. Zupełnie inny charakter ma „Dom Koloru” znajdujący się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Warszawy. Jego budowa dobiegła końca dwa lata temu, ale unikatowy domek wciąż przyciąga mnóstwo spojrzeń.

Ukryty w głębi ogródka, tonący w zieleni budynek zachwyca żywymi kolorami i nowoczesnymi rozwiązaniami. Z powodzeniem można tu nie tylko wypocząć, lecz także pracować – w otoczeniu ciszy i roślin.

Właścicielami domku są Magda Grabowska-Wacławek, piosenkarka znana pod pseudonimem Bovska, oraz jej mąż, producent animacji Grzegorz Wacławek. Za projekt odpowiada utytułowana pracownia architektoniczna Noke Architects z Warszawy, która na koncie ma między innymi realizację popularnej Food Hall w stołecznych Browarach.

Ich autorstwa są również wnętrza nowej warszawskiej restaucji Warszawski Tygrys, która pod koniec maja, dwa miesiące po otwarciu, znalazła się na liście rekomendacji tegorocznego przewodnika kulinarnego Michelin.

Właściciele działki oraz architekci: Piotr Maciaszek i Karol Pasternak. Foto: Piotr Maciaszek

Przypomnijmy, że w 2023 roku pracownia Noke Architects otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie Restaurant & Bar Design Awards za projekt baru „Va Bene Cicchetti” na warszawskim MDM-ie. Podobnie jak w przypadku „Va Bene Cicchetti”, również „Dom Koloru” wyróżnia się wysmakowanymi wnętrzami w barwach pełnych energii.

„Dom Koloru”: nietypowy ogródek działkowy w Warszawie

Projekt wymarzonego przyczółku pary właścicieli już na wstępie był obarczony pewnymi ograniczeniami. „Dom Koloru” musiał spełnić dość rygorystyczne wymogi, jakie stawia się obiektom budowanym na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Foto: Piotr Maciaszek

Po pierwsze, obiekty te nie mogą mieć charakteru permanentnego. Po drugie, ich powierzchnia nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych. Na takim właśnie metrażu zmieszczono kuchnię oraz pokój z łóżkiem, fotelem z niewielkim stolikiem, a także miejscem do pracy. Przestrzeń tę utrzymano w ciepłej kolorystyce, w której dominują odcienie czerwieni i brązów. Wnętrza wykończone są sklejką, co nadaje im przytulności.

Foto: Piotr Maciaszek

Bardzo wyrazistym estetycznie, a zarazem funkcjonalnym elementem domku jest pomysłowa łazienka z prysznicem, toaletą i szklanym dachem, zapewniającym naturalne doświetlenie pomieszczenia. Projektanci z Noke Architects odróżnili wizualnie wnętrze łazienki od reszty domku dzięki owalnej formie oraz zastosowaniu płytek w intensywnym kobaltowym odcieniu.

Foto: Piotr Maciaszek

Na zewnątrz domku znajduje się też duży, okrągły stół z siedziskami. W ogródku nie zabrakło szklarni o czerwonym stelażu, który nawiązuje do kolorystyki domku.

Architekci podkreślają dumę z tego, że niemal nie ingerowali w roślinność, która znajdowała się na terenie ogródka działkowego. Dzięki temu domek tonie w zieleni – wtopiono go w istniejący układ kilkudziesięcioletnich drzew i krzewów.