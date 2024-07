Przed kilkoma dniami w Warszawie oddano do użytku nietypowy kościół. Jego bryła może wydać się zaskakująca, jeśli ten nowy obiekt porównać do istniejących w Polsce kościołów. Kościół znajduje się na warszawskiej Białołęce, 29. czerwca uroczyście go poświęcono i przekazano parafianom.

Kościół Matki Boskiej Pompejańskiej w Warszawie: beton i minimalizm

Kościół nalezący do parafii Matki Bożej Pompejańskiej wzniesiono przy ulicy Myśliborskiej w warszawskiej dzielnicy Białołęka na zamówienie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jak na obiekt sakralny, koncepcja jego projektu jest bardzo śmiała i nietypowa.

Od strony czysto architektonicznej prostopadłościenna bryła kościoła jest bowiem wybitnie minimalistyczna – właściwie trudno o prostszą formę. Jej prostotę i czystość podkreśla surowa, betonowa fasada i wąskie, nieregularnie rozlokowane okna. Funkcję budynku sugeruje jedynie duże przeszklenie w kształcie krzyża.