Jednym z głównych elementów dekoracyjnych wnętrza pubu – poza efektownymi urządzeniami do destylacji, alembikami i zbiornikami – jest kolumna wyposażona w 14 samoobsługowych kranów, z których goście mogli nalać sobie tyle trunku, na ile mieli ochotę. Kolumna wyłożona została ręcznie robionymi kafelkami w odcieniu burgundowym. Doskonale wpisuje się ona w wystrój – całe wnętrze baru Taproom utrzymane zostało bowiem w spójnej kolorystyce ciepłych odcieni cegły. Łączy ono w sobie surowość ścian i elementów industrialnych z przytulnym klimatem uzyskanym dzięki drewnianym meblom i ceramice o opływowych kształtach.

„W jednym z budynków zabytkowego Browaru Tenczynek powstał bar Taproom, stanowiący nową wizytówkę zrewitalizowanego miejsca. Centralnym punktem lokalu jest kolumna wykończona bordowymi, ręcznie robionymi płytkami ceramicznymi, na której znajduje się 14 kranów, dzięki którym zwiedzający mogą nalać sobie dowolną ilość piwa lub wódki. Szczególną atrakcją lokalu są urządzenia do destylacji, alembiki i kadzie wyeksponowane za szklaną przegrodą, stanowiące główną dekorację przestrzeni” – podkreślają organizatorzy konkursu. „Głównym celem projektu było stworzenie charakterystycznego, flagowego gastropubu i podkreślenie rzemieślniczego charakteru lokalnego Browaru. Nowa siedziba została zaaranżowana w sklepionej historycznej przestrzeni przylegającej do pomieszczeń leżakowania piwa. Celem architektów było połączenie starego, surowego wnętrza ze współczesnym designem, we współpracy z lokalnymi rzemieślnikami” – czytamy w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia.

Jury konkursu Architizer A+ Awards doceniło bar w Browarze Tenczynek

Jury konkursu zwróciło uwagę na wszystkie elementy wystroju wnętrza baru. Doceniło między innymi to, że większość elementów wyposażenia Taproomu powstało we współpracy z lokalnymi rzemieślnikami. Są to między innymi gliniane lampy, które zaprojektowali architekci z Projektu Praga, zaś wykonali Andrzej Bero i Piotr Linca. Nie mniejsze wrażenie robi także industrialna lampa w holu wejściowym. Jej autorką jest projektantka oświetlenia Justyna Oboladze. Meble z litego drewna dębowego to zaś dzieło stolarza Artura Czajki, działającego w miejscowości Kikoły w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. „Wszystkie dodane elementy zostały wykonane przy użyciu naturalnych materiałów, takich jak drewno dębowe, ręcznie robiona ceramika, stal i szkło. Większość tych elementów została wykonana przez polskich rzemieślników na podstawie projektów Projektu Praga. W istniejącej przestrzeni dokonano minimalnych ingerencji z poszanowaniem architektury i ze względów ekologicznych. Ze starych ścian usunięto stare płytki, dokonując minimalnych prac wykończeniowych, aby ograniczyć zakres prac i zużycie chemii budowlanej. Takie podejście pomogło zminimalizować ilość odpadów budowlanych i ślad węglowy budynku” – czytamy na stronie internetowej Architizer A+ Awards.

To już kolejny raz, kiedy jury prestiżowego konkursu doceniło kreatywność architektów z Projektu Praga. We wrześniu projekt wnętrza baru dostał się także na listę wyróżnionych realizacji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2023 w kategorii „Wnętrza restauracji i barów”. W ubiegłym roku w gronie najpiękniejszych lokali gastronomicznych na świecie znalazło się zaś warszawskie bistro „Syrena Irena” autorstwa architektów z tej pracowni.