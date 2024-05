Skarbiec: modernizacja kultowego gmachu w centrum Poznania

Będzie także podziemny parking, rowerownia, klimatyzacja i winda

Harmonia zabytkowej i nowoczesnej architektury

Architektoniczny model Skarbca - nowej inwestycji w centrum Poznania Monika Kuc

Główne wejście do całego obiektu nadal będzie wiodło przez frontową elewację gmachu pod okazałymi kolumnami. Po jego przekroczeniu widoczne będą zabytkowe, kamienne schody prowadzące do lobby i wewnętrzne patio, prowadzące do nowej części budynku.

W ramach projektu rewitalizacji w historycznej części wymienione zostaną okna również na drewniane, zachowujące dawne podziały. Renowacji poddane zostaną okładziny, sztukaterie, boazerie i balustrady schodów. Natomiast kraty w piwnicznych oknach i naświetlach wejścia głównego od strony Placu Wolności, balustrada tarasu nad portykiem są w tak dobrym stanie, że zostaną jedynie oczyszczone i wyeksponowane. Elewacje od strony dziedzińca po starannym oczyszczeniu zostanie ujednolicone w kolorystyce tak, aby wyeksponować zdobiące je detale.