Główny dowódca Ukrainy: Nie marnujcie energii na polityczne spory. To droga do śmierci

Jeśli marnujecie energię i siły na puste spory polityczne, to nie jest to nawet droga do porażki, ale do śmierci - mówił generał Ołeksandr Syrski w swoim pierwszym obszernym wywiadzie dla ukraińskich mediów. - Nadszedł czas, aby kraj ponownie przekształcił się w silną, zjednoczoną pięść - podkreślił dowódca.