Ze względu na to, że najbardziej popularne europejskie destynacje wakacyjne – takie jak między innymi Paryż, Amsterdam czy Rzym – nierzadko wypełnione są po brzegi turystami, miłośnicy podróży coraz częściej poszukują miejsc, w których będą mogli wypocząć, nie skazując się na stanie w kolejkach i wszechobecny gwar. Coraz częściej decydują się oni na nieco mniej oczywiste – a co za tym idzie, także o wiele mniej zatłoczone – kierunki.

Dowodem na to są dane pochodzące z najbardziej popularnej na świecie wyszukiwarki internetowej – Google. Firma Bounce, internetowa platforma pozwalająca rezerwować miejsca przechowania bagażu na całym świecie, sięgnęła po nie, by stworzyć ranking miast w Europie, które zyskają na popularności w 2024 roku. Okazuje się, że w ostatnim czasie upodobania amatorów podróżowania, nieco się zmieniły. Skok zainteresowania zaliczyło między innymi jedno z polskich miast.

Kraków hitem w Google

Firma Bounce przeanalizowała zmiany w wynikach wyszukiwania Google, jakie zaszły od ubiegłego roku. Porównała ona frazy wpisywane w popularną wyszukiwarkę w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2023 roku z tymi z trzech ostatnich miesięcy roku poprzedniego. Na podstawie uzyskanych danych opracowano nowy ranking europejskich miast, które odnotowały największy wzrost popularności.

Na pierwszym miejscu, z niezwykle dużym wzrostem liczby wyszukiwań – bo aż o 310,3 proc. – znalazł się Kraków. Polskie miasto już od jakiegoś czasu doceniane było przez zagranicznych turystów – w ubiegłym roku znalazło się ono między innymi w światowym zestawieniu miejsc, które miały zyskiwać na popularności, a w 2022 roku w rankingu najwspanialszych miast świata. Jak zauważa portal timeout.com, turyści lubią Kraków przede wszystkim za to, że to miasto bogate kulturowo, a do tego słynące z przystępnych cen.